Data toont aan: Nederland krijgt fileprobleem maar niet onder controle

De torenhoge brandstofprijzen zullen toch vast wel een positieve bijwerking hebben? Minder verkeer op de weg bijvoorbeeld? Niets van dat. De ANWB heeft uitgerekend dat de filezwaarte in Nederland in het eerste kwartaal alleen maar gestegen is.

Filezwaarte is een begrip dat de ANWB gebruikt om aan te tonen hoe druk het op de Nederlandse wegen is. De formule is de lengte van de file in kilometers vermenigvuldigt door de duur in tijd van de file. En die uitkomst is in het eerste kwartaal in 2026 maar liefst 10 procent hoger dan in dezelfde periode in 2025.

Botte pech

Waar zit de groei in filezwaarte dan in? Laten we vooropstellen dat we wat ongeluk hebben gehad. Het weer zat namelijk in de eerste maand van 2026 nogal tegen. ‘’Vrijdag 9 januari zorgde daar zelfs voor de grootste vertragingen (code oranje door sneeuwval/gladheid). Dat verschilt sterk met januari 2025, toen het verkeer relatief soepel doorstroomde dankzij gunstige weersomstandigheden’’, zegt de ANWB. Daardoor was er ruim 35 procent meer file dan vorig jaar.

Vreemde maand maart

In februari waren vooral de avondspitsen drukker dan in 2025 (+10%) terwijl er overdag veel minder file stond dan vorig jaar. Kijk, dat gaat lekker! Maar toen kwam de maand maart. Toen ging de filezwaarte weer flink omhoog. Het was zelfs 30 procent drukker dan in de ochtenden in maart dan een jaar eerder.

De reden hiervan: de vervlaamsing van onze wegen . Het slechte wegdek - dat vooral door het bevriezen en de latere asfaltschade hierdoor - is hier de aanleiding toe. Er zijn hierdoor veel aan de weg gewerkt, wat dan weer leidt tot afgesloten rijstroken en afritten en dat de maximumsnelheid omlaag gaat, met files als uitkomst.

De ANWB heeft geen aanleidingen om aan te nemen dat de filezwaarte gaat dalen door de hoge brandstofkosten. ‘’Uit eerdere onderzoeken bleek dat mensen vaak besparen op andere dingen om te kunnen blijven autorijden’’, lezen we. Wat doe jij: later jij de auto wat vaker staan door de hoge prijzen of niet?