Nederland krijgt flink meer boetes maar eentje springt eruit

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We zijn weer lekker bezig met z'n allen. In vier maanden tijd hebben we miljoenen verkeersovertredingen bij elkaar gereden. En tussen al die snelheidsovertredingen, rode kruizen en andere verkeersfratsen zit één categorie die er enthousiast bovenuit springt.

De telefoon blijft onweerstaanbaar

Volgens het CJIB zijn tussen mei en augustus maar liefst 2.770.296 verkeersovertredingen uitgedeeld. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er 2.653.358. We zijn dus weer lekker bezig.

Vooral het aantal overtredingen waarbij iemand een telefoon of ander elektronisch apparaat vasthoudt tijdens het rijden is echt een dingetje. Dat ging van 79.329 naar 123.930 gevallen. Een absurde stijging van 56,2 procent. Nu is het natuurlijk niet zo dat Nederland plotseling massaal heeft besloten om tijdens het rijden wat vaker TikToks te bekijken. Volgens de overheid komt die stijging vooral door de focusflitser. Die slimme camera's kunnen automatisch zien of je achter het stuur een telefoon vasthoudt.

Er staan inmiddels ongeveer veertig focusflitsers langs de weg en dat worden er dit jaar nog vijftig. De kans om gepakt te worden wordt dus steeds groter. Maar je kan ook gewoon je telefoon in je broekzak houden en je bezig houden met autorijden, zoals ondergetekende.

Ook rood licht wordt enthousiast genegeerd

De telefoon is natuurlijk niet de enige categorie waarin we vooruitgang boeken. Helaas niet het soort vooruitgang waar je trots op bent.

Het aantal geregistreerde overtredingen voor door rood rijden steeg namelijk met twintig procent. In de tweede vier maanden van dit jaar werden 81.277 kentekens geregistreerd, tegenover 67.718 in dezelfde periode van 2025.

Ook de zero-emissiezones doen mee. 11.217 vervuilende auto's reden tussen mei en augustus een zero-emissiezone binnen. Vorig jaar waren dat er 7.642. Een stijging van 47 procent.

De politie werkt ook nog

Niet alle boetes komen door camera's. De politie hield in deze periode 197.341 verkeersmisdadigers staande. Dat was 7,1 procent van alle geregistreerde overtredingen. Vorig jaar waren er in dezelfde periode 194.937 staandehoudingen.

Dus ja, er zijn meer controles, meer camera's en vooral meer manieren om gepakt te worden. En toch blijft die telefoon blijkbaar onweerstaanbaar. Misschien moeten we accepteren dat sommige automobilisten liever 329 aftikken dan vijf minuten zonder WhatsApp kunnen.

Of naja sommige automobilisten... Als je een beetje oplet op de snelweg zie je er echt heel veel met een telefoon in de hand. Best een beetje triest.

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