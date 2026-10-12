Nederland moet kiezen: welke wegen en bruggen laten we verrotten?

Het is een pijnlijk verhaal, onze ooit zo geprezen infrastructuur is de afgelopen dertig jaar zo verwaarloosd dat er keiharde keuzes gemaakt moeten gaan worden... Welke wegen, bruggen en tunnels gaan we wel fixen, en welke niet?

Het minderheidskabinet probeert zich nog door de begrotingsdebatten voor 2027 heen te worstelen, maar grote nieuwe problemen staan al voor de deur. Want alle douceurtjes voor steun in de Tweede Kamer kosten geld en dat geld kan allemaal niet worden uitgegeven aan écht belangrijke zaken. Zoals wegen, tunnels en bruggen.

Dan hebben we het niet over nieuwe wegen en nieuwe infrastructuur, nee dan hebben we het over de huidige infrastructuur die kennelijk door gebrek aan onderhoud of gebrek aan op tijd vervangen op instorten staat. Dat is geen nieuw nieuws overigens. De Telegraaf dook in kamerstukken en kwam een brief aan de kamer tegen uit 1997 waarin de Algemene Rekenkamer hier al voor waarschuwt. Bijna 30 jaar geleden!

Keiharde keuzes

Het huidige kabinet krijgt nu die 30 jaar oude rekening gepresenteerd. Er zijn inmiddels legio afgesloten bruggen en wegen waar geen vrachtauto meer overheen mag en de prijs voor de economie is hoog. Al dat omrijden kost bakken met geld, alleen omrijden voor de Merwedebrug kost al 2 miljoen euro per dag. Maar al die infrastructurele projecten zijn ook kostbaar. Dus moeten er nu moeilijke keuzes gemaakt worden. Je kunt het niet eindeloos voor je uitschuiven en nu is alles zo gammel dat er iets MOET gebeuren.

Probleem: dit soort infrastructurele projecten zijn enorm in kosten gestegen de afgelopen jaren. Daarnaast moet je voor zo'n project ook nog maar een natuurvergunning kunnen krijgen natuurlijk. Het aanbestedingsproces en het uitvoeren van de werken kost ook nog eens jaren . Maar momenteel gaat het voornamelijk om het geld. Dat is er namelijk niet voldoende. En dus moet het Kabinet van Rob JetGPT nu gaan beslissen welke wegen, bruggen en tunnels er wel aangepakt gaan worden en welke niet.

Herprioritering

Aan bewindslieden Vincent Karremans (VroemVroemDemocraten) en Annet Bertram (ChristelijkDoorrijdersAppèl) de schone taak om nu te gaan bepalen welke projecten voorrang moeten gaan krijgen en welke projecten de komende jaren pech hebben en met pleisters en tiewraps bij elkaar gehouden moeten worden. Nieuwe aanleg gaat in de ijskast en onderhoud wordt de nieuwe focus.

Maar ja, het kost allemaal heel erg veel inmiddels. De maatschappelijke kosten van alle afsluitingen en andere infra-problemen lopen de komende tien jaar op tot 15 miljard euro, zo meldt de T. vandaag. Na die termijn gaan die kosten exponentieel oplopen. Deze 15 miljard zijn kosten voor de markt, niet kosten voor het oplappen of vervangen van de infrastructuur.

Miljarden tekort

Hoeveel komt de overheid dan tekort vraagt u? Nou de Algemene Rekenkamer berekende een tekort voor wegen, vaarwegen, waterwerken en het spoor van ruim 37 miljard euro. De provincies rekenen met een tekort van 80 miljard in 2050.

Het huidige minderheidskabinet heeft op dit moment op de begroting voor meerdere jaren een bedrag van 5,8 miljard euro extra gereserveerd, waarvan 1,5 miljard euro voor onderhoud. Voor de periode na 2032 staat 6,9 miljard euro geparkeerd. Het lijkt allemaal veel te weinig.

Oplossing?

Een snelle oplossing lijkt er niet te zijn. Dertig jaar achterstallig onderhoud loop je niet even snel in natuurlijk. Maar waar ga je het van betalen? We moeten allemaal al aan de hybride warmtepomp, we moeten alle boeren nog uitkopen, het stroomnet verzwaren, windmolens op zee subsidiëren en miljarden overmaken naar Europa en het buitenland.

Wellicht is het goedkoper om iedereen niet in een EV te dwingen, maar een subsidie in te stellen voor vliegende auto's. Zo krijgt Pal-V ook eindelijk zicht op een gezonde financiële balans en stimuleer je de eigen economie met een Nederlandse oplossing voor wat kennelijk inmiddels een Nederlands probleem is. Vermoedelijk is het ook nog goedkoper dan nu op korte termijn onze infrastructuur aan te pakken...

Foto: © Rijkswaterstaat | Harry van Reeken