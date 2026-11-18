We zijn ook een beetje gek allemaal

We zijn ook een beetje gek allemaal

We zijn ook een beetje gek allemaal

Morgen zou het zomaar eens opvallend rustig kunnen zijn op de Nederlandse werkvloer.

Niet vanwege een staking, een nationale feestdag of een belangrijke voetbalwedstrijd. Nee, heel veel mensen hebben iets anders te doen. En daarbij gaan waarschijnlijk nogal wat auto's sneuvelen.

Vannacht om twaalf uur verschijnt namelijk Grand Theft Auto 6. En ja, dat wist je al... Na dertien jaar wachten kunnen we eindelijk weer auto's jatten, de politie achter ons aan krijgen en met veel te hoge snelheid door een fictieve Amerikaanse stad scheuren. En Nederland heeft er kennelijk ontzettend veel zin in.

Volgens een onderzoek zoeken Nederlanders van alle landen ter wereld het vaakst op Google naar GTA 6. Zelfs Amerikanen zijn er, relatief gezien, minder druk mee bezig. Pak aan, andere landen. Wij zijn de beste!

En dat merken werkgevers ook. Voor morgen is in Nederland 21 procent meer verlof geboekt dan op dezelfde donderdag vorig jaar. Daarmee staan we wereldwijd op de achtste plaats. In Italië is het helemaal raak, daar ligt het aantal verlofboekingen maar liefst 91 procent hoger.

Vooral jonge mannen nemen vrij. Onder mannelijke werknemers van generatie Z ligt het aantal verlofboekingen op 2,2 keer dat van vorig jaar. Zelfs op financiële afdelingen wordt ongeveer twee keer zoveel verlof opgenomen. Overigens zegt maar één op de 170 werknemers er eerlijk bij dat GTA de reden is.

En het wachten lijkt de moeite waard

De eerste recensies van GTA 6 zijn inmiddels binnen en die zijn bijna belachelijk goed. Op Metacritic staat de game op een gemiddelde van 9,9, gebaseerd op ruim honderd beoordelingen van professionele gamewebsites.

Daarmee evenaart GTA 6 voorlopig het record van The Legend of Zelda: Ocarina of Time uit 1998. GTA 5 kwam destijds tot een 9,7. Onder meer IGN, The Guardian en verschillende andere grote media delen topscores uit.

Vooral de enorme spelwereld krijgt lof. Het verhaal draait om Jason Duval en Lucia Caminos, die samen de nodige criminaliteit bedrijven in de fictieve staat Leonida. Daar ligt ook Vice City, dat duidelijk op Miami is gebaseerd. Volgens de recensenten is er zelfs na het uitspelen van het verhaal nog ontzettend veel te doen.

En Rockstar Games hoeft zich financieel ook weinig zorgen te maken. Volgens schattingen zijn er wereldwijd al bijna 16 miljoen digitale exemplaren verkocht, goed voor zo'n anderhalf miljard dollar.

GTA 6 verschijnt vannacht voor de PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Een fysieke schijf komt er niet, dus downloaden is de enige mogelijkheid.

Mocht je morgen op kantoor zitten terwijl de helft van je collega's ontbreekt, dan weet je in ieder geval waar ze uithangen. Ergens in Vice City, in een gestolen auto.

Ga jij ook spelen?