Nederlanders leggen samen een absurd aantal kilometers af

Nederlanders zullen in 2026 minder kilometers afleggen door de hoge brandstofprijzen. Vorig jaar hadden we daar nog geen last van. Dat is ook te zien in het aantal gereden kilometers in Nederland in 2025.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek ( CBS ) stijgt het totale kilometrage van de Nederlandse wegvoertuigen (personenauto’s, bestelwagens, vrachtwagens, bussen en campers) in 2025 naar ruim 153,5 miljard kilometer. Dat is een stijging van 1,1 procent vergeleken met een jaar eerder én 2,3 procent meer dan in het pre-coronajaar 2019. Kijk je alleen naar de personenauto’s, dan kom je uit op 122,95 miljard kilometer, een plus van 1,3 procent.

De verklaring voor die stijging is heel simpel. Het aantal personenauto’s in Nederland groeide in 2025 namelijk met 2,1 procent. Kijk je naar wat een wagen gemiddeld op de teller zet, dan zien we logischerwijs een lichte daling. Per auto werd er in 2025 gemiddeld 0,8 procent minder gereden. We hebben dus met z'n allen meer blik voor de deur staan, maar laten de individuele auto net wat vaker staan.

De kilometrage van stekkerauto’s

Je merkt het op Autoblog en in het straatbeeld: het aandeel EV’s en plug-in hybride auto’s groeit in Nederland. Natuurlijk worden er ook meer elektrische kilometers gereden. De geëlektrificeerde auto’s zijn goed voor 28 procent van alle Nederlandse autokilometers: 10,8 procent van de EV’s, PHEV’s met 7,4 procent en andere hybrides 10 procent.

Benzine Diesel EV PHEV Hybride Overig 2025 62,4% 8,3% 10,8% 7,4% 10,0% 1,1%

Naast de EV’s en hybrides zijn er ook veel zuinige benzineauto’s die in Nederland rijden. Meer dan de helft van de kilometers (51,2 procent) wordt gereden door Euro 6-voertuigen. Nog maar 8 procent heeft de Euro 3-klasse. Zij nemen maar 3,8 procent van de kilometers voor hun rekening. Kortom, we hebben in Nederland steeds meer nieuwe, groene auto’s die minder kilometers per auto afleggen.

Hoofdfoto: Porsche 918 Spyder gespot lhighwayspots

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