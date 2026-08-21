Nederland stevent af op een totale 'infracrisis': dit is de oplossing

Het beeld dat we in Nederland hebben van onze perfect strakke asfaltwegen, glimmende spoorlijnen en oerdegelijke bruggen kan definitief de prullenbak in. De Nederlandse infrastructuur staat op omvallen en de situatie is ronduit alarmerend. Daarom is het tijd voor actie.

Dat vindt de Mobiliteitsalliantie ook. Deze alliantie is een samenwerkingsverband tussen organisaties als de ANWB, RAI Vereniging, VNO-NCW, Bouwend Nederland en regionale overheden. Grote namen dus die aan de bel trekken bij het kabinet met een brandbrief. De boodschap: Nederland staat aan de rand van een gigantische 'infracrisis', en het uitstellen van keuzes eist nu zijn tol.

Investeer of aanvaard de consequenties

Door politiek uitstelgedrag en het 'doorschuiven' van onderhoudsbudgetten zien we nu hoe rampzalig onze infrastructuur eraan toe is. Uit cijfers van de Algemene Rekenkamer en de Mobiliteitsalliantie blijkt dat de financiële gaten inmiddels astronomisch zijn. Er is een tekort van 34,5 miljard euro tot en met 2038 voor wegen, bruggen en vaarwegen, een tekort van 20 miljard euro voor het spoor en nog eens 30 miljard euro voor vastgelopen projecten.

Als we inzoomen op het verkeer op de weg merken we nu al de gevolgen. Kijk maar naar de chaotische situaties rond verouderde bruggen (zoals de Merwedebrug). En zo staan er nog eens meer dan honderd objecten onder verhoogd toezicht vanwege veiligheidsrisico’s.

De oplossing?

Het probleem aanstippen is één, er de oplossing voor geven is twee. Ook daar wil de alliantie over meedenken. De coalitie oppert een drastische hervorming: maak infrastructuur wettelijk net zo belangrijk als de krijgsmacht. Net zoals de NAVO-norm voorschrijft dat er 2 procent van het BBP naar Defensie gaat, zou er ook 2 procent van het BBP vast ingesteld moeten worden voor infrastructuur. Zonder dit soort structurele miljardeninvesteringen dreigt Nederland over enkele jaren letterlijk stil te vallen. Of erger, een wegennet zoals in België hebben. Is dit realistisch denk je?

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover