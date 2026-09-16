Nederland verlaagt de benzineaccijns, maar niet waar je denkt

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Goed nieuws voor de Nederlandse automobilist die volgend jaar toch minder wil betalen aan de pomp. De overheid gaat de benzineaccijns namelijk verlagen. Er is alleen één klein dingetje: je moet daarvoor wel naar Bonaire, Saba of Sint Eustatius. Maar hé, het is allemaal Nederland, dus technisch gezien telt het gewoon.

Goedkoper tanken in Nederland

In het Belastingplan 2027 staat een hoop waar we allemaal misschien niet zo blij van worden. Maar tussen al die onaangenaamheden staat gelukkig ook wat positiefs: tijdelijke verlaging van de benzineaccijns voor Caribisch Nederland. Op Bonaire gaat er 5,5 dollarcent per liter van het accijnstarief af. Op Saba en Sint Eustatius is de korting 4,19 dollarcent per liter.

Op Bonaire daalt het tarief daarmee van $0,3186 naar $0,2636 per liter. Op Saba en Sint Eustatius gaat het van $0,2427 naar $0,2008.

De korting geldt vanaf 1 januari tot en met 31 december 2027. Het kabinet wil daarmee de gevolgen van hogere brandstofprijzen voor de inwoners van de eilanden beperken. Kijk, dat is toch fijn! Die prijzen van $1,70 (omgerekend zo'n 1,47 in euro's) per liter benzine zijn natuurlijk ook wel heel hoog. Dat onze benzineprijs op het vaste land sinds vandaag op het hoogste niveau ooit staat laten we maar even achterwege.

De lagere accijns betekent trouwens niet automatisch dat de benzine aan de pomp precies evenveel goedkoper wordt. Het kabinet kan de belasting verlagen, maar uiteindelijk bepalen de brandstofverkopers hoeveel van die korting wordt doorgegeven aan de klant.

Je krijgt dus niet noodzakelijk exact 5,5 dollarcent korting omdat Den Haag dat bedrag van de accijns afhaalt.

Kilometervergoeding krijgt ook een zetje

Er is voor de automobilist op de eilanden nog een andere wijziging. De maximale belastingvrije kilometervergoeding gaat van $0,20 naar $0,22 per kilometer. Dat geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2026.

Dat betekent ook weer niet dat werkgevers verplicht zijn om ineens twee cent extra per kilometer te betalen. Het is gewoon het bedrag dat maximaal onbelast kan worden vergoed.

Daar komt ook nog bij dat de benzinekorting en de hogere kilometervergoeding onderdeel zijn van het Belastingplan 2027 en nog door het verdere wetgevingsproces moeten.

Dus, je kan volgend jaar zeker goedkoper tanken. Je moet alleen wel eerst een oceaan oversteken.