Wiesmann maakt comeback onder Nederlandse leiding

In de Nederlandse autowereld is Jasper den Dopper een bekende naam. Hij is de man achter het in leven houden van Spyker. Inmiddels is hij door Muller bedankt voor een rol bij het Nederlandse sportautomerk. Geen probleem, denkt Den Dopper, dan ga ik toch gewoon een ander tof automerk helpen?

Wiesmann!

Het nieuwe project van Den Dopper draait om het geweldige Duitse merk Wiesmann. Het merk dat in 1988 werd opgericht door de broers Martin en Friedhelm Wiesmann raakte failliet in 2014 en kwam daarna meermaals met een terugkeer . In 2022 gebeurde dat en kwam Wiesmann zelfs met een EV op de proppen genaamd ‘Project Thunderball’. De elektrische Wiesmann kwam echter nooit van de grond.

Nu is het aan Den Dopper om weer wat moois van het herkenbare merk te maken. Bij BNR doet Den Dopper, ook wel bekend als Spykerenthusiast, zijn verhaal. De vermogende Britse eigenaar van Wiesmann trok bij de Nederlander aan de bel: "Ze zagen wat ik met Spyker heb gedaan en vroegen of ik hetzelfde met Wiesmann kon doen." Daarom is de Nederlander nu aangesteld als technisch directeur.

Goede basis

Volgens hem ontbrak het Wiesmann aan een toekomstplan. Hij zit dit dan ook als de laatste kans voor het merk. Zijn doel is even helder als ambitieus: binnen twaalf maanden moeten de eerste nieuwe sportwagens de fabriek verlaten én moet er weer winst worden gemaakt. Gelukkig hoeft het nieuwe team niet vanaf nul te beginnen in Duitsland. Er staan meerdere complete productiehallen klaar, de originele mallen en ontwerptekeningen zijn nog intact en er is een aanzienlijke fysieke voorraad aan onderdelen. Jasper den Dopper: "Dat alles er nog ligt, geeft ons een enorme voorsprong. Maar zo'n klus doe ik natuurlijk niet alleen. Ik neem mijn eigen operationeel directeur én een designer mee om het merk opnieuw op te bouwen."

© Foto: ecnerualcars

Eerste nieuwe model

In plaats van het presenteren van onrealistische concepten, kiest de Nederlander voor een pragmatische aanpak. Het plan is om de iconische Wiesmann MF5 direct opnieuw in productie te nemen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van het reeds ontwikkelde chassis en de nog beschikbare fabrieksvoorraden. "Ik wil binnen een jaar weer een auto gebouwd hebben."

Er wordt ook al verder vooruit gekeken. De traditionele carrosserie van glasvezel wordt door Den Dopper naar de prullenbak verwezen en vervangen door een hypermodern exemplaar volledig van koolstofvezel. Het is niet alleen lichter en stijver, maar moet ook een jognere generatie gefortuneerde klanten aanspreken.

Wiesmann wil weer BMW M-motoren

De Wiesmanns onder leiding van Den Dopper gaan voorlopig niet de EV kant op. Op de langere termijn wil Den Dopper ook de warme banden met BMW herstellen. Wiesmanns stonden in het verleden bekend om hun brute BMW M-motoren onder de lange motorkap. "Maar eerst wil ik bewijzen dat we weer een gezonde markt kunnen opbouwen", besluit de nuchtere Hollander. We wensen hem heel veel succes toe en hopen op het beste voor Wiesmann.

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Hoofdfoto: Wiesmann roadster MF4-s gespot door evdsupercars