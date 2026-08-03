Nederlander betrapt op het smokkelen van een Aston Martin

De Aston Martin V12 Vanquish is een bereikbare droomauto. Met een beetje goede wil kun je voor minder dan 70k een fatsoenlijk exemplaar vinden. Natuurlijk, dat heeft niet iedereen liggen, maar je hoeft er geen miljonair voor te zijn. En dan rijd je gewoon in een dikke Aston Martin met een atmosferische V12!

Een Nederlander wilde een V12 Vanquish importeren vanuit Zwitserland en daarbij ook meteen even de invoerrechten omzeilen. De auto werd in een gesloten trailer naar de Duitse grens gereden, in de hoop dat de douane niet benieuwd zou zijn naar de inhoud van de trailer.

Smokkel mislukt

Dit snode plan mislukte echter. De douane merkte toch een beetje spanning bij de 52-jarige bestuurder toen ze hem aan de kant zetten en besloten eens een blik te werpen in de trailer. Daar bleek dus een Aston Martin V12 Vanquish te staan, die niet was aangegeven.

Volgens de bestuurder had hij de auto opgehaald voor een klant en zouden de invoerrechten in Nederland afgehandeld worden. Dat is toegestaan, maar dan moet je de auto wel aangeven bij de douane. Dat was de beste man gemakshalve even vergeten.

Invoerrechten

De man mocht zijn weg vervolgen, maar niet nadat hij € 19.200 had afgetikt. Het rekensommetje staat er niet bij, maar dit gaat waarschijnlijk om 10% invoerrechten plus de btw over het totaalbedrag. De waarde van de auto bedraagt circa € 62.000 volgens de Duitse douane. Alles bij kost de auto dus meer dan 80 mille. Gelukkig zit er vanwege de leeftijd verder geen rest-bpm op. Dat scheelt dan weer!

Uiteraard is het niet zo dat er niks meer aan de hand is zodra je het verschuldigde bedrag aftikt. Er is een procedure gestart tegen de Aston Martin-smokkelaar wegens belastingontduiking.

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