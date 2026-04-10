Man jat tankpas van schoonzoon en tankt gratis op kosten van overheid!

Je hebt verschillende manieren om de hoge brandstofprijzen te omzeilen. Tanken in Duitsland of België is een veelgebruikte methode. Een andere manier is de tankpas van je schoonzoon die bij Defensie werkt jatten, de gegevens kopiëren en zo duizenden liters diesel gratis tanken.

Het laatste voorbeeld is echt gebeurd. Een 25-jarige medewerker van de Koninklijke Marechaussee werd aangeklaagd wegens fraude met tankpasjes. Het echte verhaal: diens schoonvader zit achter de extra tankbeurten. De 63-jarige man uit Zoetermeer stal de tankpas van de marechaussee, kopieerde de magneetstrip en maakte zo zelf tankpassen.

De man zou 322 keer bij een pompstation hebben betaald met de nep-tankpas en daarmee 17.000 liter hebben buitgemaakt (gemiddeld 52 liter per tankbeurt). Dit zou met de huidige dieselprijs een waarde hebben van ruim 46.000 euro. Maar goed: die prijzen waren er nog niet ten tijde van het misdrijf. Volgens het ministerie van Defensie heeft het grapje 34.000 euro gekost.

De verdachte vindt de inschatting aan de ruime kant. Zelf heeft hij het over 6.000 liter. Het grote verschil kan te maken hebben met nog een factor in deze zaak. Er is een derde verdachte die een tankpas cadeau kreeg. Dit presentje nam hij ter harte; hij tankte er voor ruim 4.800 euro aan brandstof mee.

Uitspraak

Volgens de rechter is er genoeg bewijs voor het stelen van bijna 7.000 liter diesel à 13.185 euro. De rechtbank vindt vooral het gemak waarmee de man gratis ging tanken te ver gaan. Overigens zou de schoonzoon niet in het complot zitten en is dus vrijgesproken. De fraudeur krijgt een celstraf van 10,5 maand. De derde verdachte die de tankpas cadeau kreeg, had ook beter moeten weten. Hij moet drie maanden de bak in om zijn zonden te overdenken.