Nederlanders gooien hoge ogen in de 24 uur van Le Mans 2026

Voor liefhebbers van de autosport heb je dit weekend dubbel beet: naast de F1 is ook de 24 uur van Le Mans verreden. De ultieme test van langdurig een auto op zijn donder geven werd dit weekend het beste gedaan door Toyota. Hun auto met racenummer #7 wist voor de hypercars de winst op zijn naam te schrijven. Niet in de laatste plaats vanwege een Nederlander die meereed en gezien diens carrière in de F1 verbaast je dat wellicht ietwat.

De drie coureurs die de Toyota naar de overwinning reden waren Mike Conway, Kamui Kobayashi (ook een F1-naam) en, jawel, Nyck de Vries! Na een succesvolle carrière in allerlei autosportdisciplines, waaronder de Formule E, maakte Nyck de Vries de overstap naar F1 en dat ging minder voor de wind. Het leverde op dat De Vries terecht kwam in de FIA WEC onder dus Toyota. Oranje boven op Le Mans!

Ook P2 dankzij Nederlandse coureur

Plek twee in de hypercar-klasse ging naar de BMW M Hybrid V8 van Team WRT, auto nummer #20 om precies te zijn. Ook dat is met dank aan een Nederlander: naast de Zuid-Afrikaanse Sheldon van der Linde en de Duitse René Rast reed in die auto Robin Frijns mee. Het was nog spannend tussen de Toyota en de BMW, want het gat was uiteindelijk maar tien seconden. Een Nederlandse winst was dus zo goed als zeker, maar het is naar het team van De Vries gegaan.

LMGT3, jawel, Nederlands succes

In de LMGT3-klasse, oneerbiedig gezegd de laagste klasse, wordt het oranje succes afgemaakt tijdens de 24 uur van Le Mans in 2026. De Chevrolet Corvette van TF Sport wist daar de klassewinst binnen te hengelen, bestuurd door Ben Keating, Jonny Edgar en de Nederlandse Nicky Catsburg. En dan ook nog eens in de auto met nummer #33 wat nog steeds altijd doet denken aan Max Verstappen. Oké, dan slaan we misschien een klein beetje door, maar goed. P1-2 in de topklasse voor Nederland en ook nog P1 voor Nederland in de GT3-klasse: oranje boven!

Afijn, in de Formule 1 GP van Spanje iets minder oranje, ondanks een P4 voor Max Verstappen. Nu nog een mooie wedstrijd tussen Nederland en Japan vanavond en onze sporters hebben weer een knap staaltje werk geleverd vandaag.