Nederlanders importeren massaal deze auto's

Nederland heeft echt iets met auto's uit het buitenland. We willen steeds meer auto's honderden kilometers laten reizen, in plaats van gewoon een auto bij de dealer om de hoek kopen. Vooral bij plug-in hybrides gaat het hard. Het aandeel import stijgt enorm en inmiddels staat er een behoorlijk indrukwekkende hoeveelheid stekkerauto's met tank op Nederlands kenteken.

De importmachine draait overuren

Volgens onderzoek van Autozoweg.nl rijden er inmiddels 670.374 plug-in hybride personenauto's in Nederland rond. Bijna de helft daarvan, 46,9 procent, kwam ooit als importauto ons land binnen. En ja, die verhouding wordt steeds extremer. In de eerste acht maanden van 2026 kregen maar liefst 128.956 plug-in hybrides voor het eerst een Nederlands kenteken. Daarvan waren er 77.858 importauto's, oftewel 60,4 procent. Even ter vergelijking: in 2020 was dat maar 14 procent.

De plug-in hybride heeft daarmee een flinke verandering meegemaakt. Waar er vroeger vooral nieuwe exemplaren bij de dealer werden afgeleverd, wordt tegenwoordig dus gewoon meer over de grens gewinkeld. En dus niet voor een paar verdwaalde exemplaren: van alle personenauto's die dit jaar werden geïmporteerd, bestaat een derde uit een plug-in hybride.

Dat de importauto's steeds ouder worden, valt ook op. De gemiddelde geïmporteerde plug-in hybride was in 2026 3,2 jaar oud. In 2023 was dat nog 2,2 jaar. Twee derde van de geïmporteerde exemplaren is ouder dan twee jaar.

Een belangrijke reden daarvoor zit natuurlijk in de bpm. Bij een importauto wordt de aanschafbelasting berekend op basis van onder meer de officiële CO2-uitstoot en de leeftijd van de auto. En een plug-in hybride is op papier natuurlijk een CO2-heilige. Bij bijna negen op de tien exemplaren waarvoor een waarde beschikbaar is, bedraagt de officiële uitstoot maximaal 50 gram per kilometer.

Volvo bovenaan, Kuga koning

Wie vervolgens denkt dat dit vooral om wat gare merken gaat, dat is niet het geval. Volvo heeft met 97.604 exemplaren het grootste plug-in wagenpark van Nederland. BMW volgt met 80.893 auto's en Volkswagen staat derde met 65.735.

Bij de modellen is de Ford Kuga de absolute nummer één. Er staan maar liefst 38.020 exemplaren op Nederlands kenteken. De Lynk & Co 01 volgt met 35.479 auto's, terwijl de Volvo XC60 goed is voor 31.833 stuks.

Maar het importpercentage verschilt echt behoorlijk. Bij Audi is namelijk 65,2 procent van de plug-in hybrides geïmporteerd. Bij Volvo, BMW en Volkswagen ligt dat rond de helft. Mitsubishi is juist een vreemde eend in de bijt: daar is slechts 19,6 procent van het plug-in park import.

De stekker blijkt minder vaak gebruikt

En dan is er nog een kleine ironie die je ongetwijfeld aan ziet komen. De plug-in hybride werd jarenlang aantrekkelijk gemaakt met fiscale voordelen. Die zijn inmiddels verdwenen. Sinds 1 januari 2026 betalen plug-in hybrides het volledige tarief voor de wegenbelasting. Door het extra accugewicht kan dat zelfs een stuk minder gunstig uitpakken dan bij een vergelijkbare benzineauto.

Daar komt bij dat de officiële CO2-cijfers nogal optimistisch blijken wanneer je naar het echte gebruik kijkt. Het ICCT onderzocht de gegevens van 920.000 Europese plug-in hybrides. Bij auto's uit 2021 lag de werkelijke CO2-uitstoot gemiddeld 3,5 keer hoger dan de officiële waarde. Bij auto's uit 2023 was dat verschil zelfs 4,6 keer.

De reden is vrij simpel: je moet die accu natuurlijk wel opladen. In 2022 werd slechts ongeveer 21 procent van de kilometers elektrisch gereden, terwijl de Europese rekenmethode uitgaat van ongeveer 80 procent.

Met andere woorden: Nederland haalt plug-in hybrides inmiddels massaal uit het buitenland. Alleen blijkt de stekker in de praktijk een stuk minder vaak in het stopcontact te zitten dan ooit de bedoeling was.