Nederlanders klikken massaal op EV’s nu benzine pijn begint te doen

Als brandstofprijzen stijgen, verandert er meer dan alleen wat extra geklaag bij de pomp. De stijgende olieprijs zet de deur naar elektrisch rijden ineens wagenwijd open, en dat zie je direct terug in het online zoekgedrag. Nederlanders klikken massaal op EV’s, terwijl de interesse in diesel en benzine juist afneemt. Of dat ook meteen tot een totale leegverkoop leidt? Dat moeten we nog zien, maar de eerste beweging is duidelijk ingezet.

EV’s ineens een stuk interessanter

Uit cijfers van Gaspedaal blijkt dat elektrische auto’s begin maart ineens een stuk populairder zijn geworden. Tussen 1 en 16 maart werd er ruim 28,5 procent vaker geklikt op EV-advertenties dan in februari. Dat is geen subtiele trend meer, maar meer een sprint. Aan de andere kant zie je het tegenovergestelde gebeuren bij de traditionele aandrijflijnen. Diesel krijgt de grootste mep met een daling van ruim 9 procent in interesse, terwijl benzine het iets rustiger aan doet met een kleine terugval. Blijkbaar is de rek er daar een beetje uit, of begint de pomp gewoon te veel pijn te doen. Wie zal het weten.

De markt loopt nog achter

Interessant genoeg loopt de daadwerkelijke markt van de stekkermobiel nog niet helemaal mee met dat veranderende gedrag. Volgens cijfers van AutoScout24 waren er in februari nog geen gigantische prijsverschuivingen zichtbaar die direct te linken zijn aan de stijgende brandstofprijzen. Maar wat niet is kan natuurlijk altijd nog komen.

Wel is er zoals we allemaal weten al langer een opwaartse lijn zichtbaar in de vraag naar tweedehands EV’s. Het aantal aanvragen lag in februari ruim 17 procent hoger dan eind 2025. Met andere woorden: mensen zitten al een tijdje in de oriëntatiefase, maar gebeurtenissen als deze in de wereld lijken nu wel voor dat laatste duwtje te zorgen. Ergens ook wel begrijpelijk hoor.

EV-prijzen dalen licht, brandstofauto’s blijven stabiel

Nog zo’n interessante ontwikkeling: terwijl de interesse in elektrische auto’s stijgt, dalen juist de prijzen. In februari zakte de gemiddelde prijs van een gebruikte EV met bijna 2 procent naar zo’n 31.800 euro. Bij brandstofauto’s zie je het tegenovergestelde. Diesel en benzine worden niet goedkoper, maar blijven redelijk stabiel of stijgen zelfs licht. Dat maakt de rekensom voor twijfelaars ineens een stuk simpeler: hogere brandstofkosten én relatief goedkopere EV’s. Dan is de keuze snel gemaakt, in ieder geval op papier.