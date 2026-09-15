De enige Mustang die je nu in Nederland nieuw kunt kopen, kost bijna 500.000 euro!

Goed nieuws voor de Nederlandse autoliefhebbers met een bijzonder diepe beurs: er is een nieuwe kans om eigenaar te worden van de meest extreme straatlegale Mustang ooit gebouwd: de Mustang GTD (Grand Touring Daytona) .

Ford geeft potentiële kopers in Europa een extra mogelijkheid om zich in te schrijven voor de toewijzing van de Mustang GTD. Geïnteresseerden moeten er wel snel bij zijn, want de aanmeldingsronde loopt tot 16 oktober 2026. De Nederlandse prijs blijft echter hetzelfde: 476.800, wat grotendeels te wijten is aan de enorme CO2-belasting (BPM). Meer over deze torenhoge Nederlandse prijs lees je in dit artikel .

Wat krijg je voor dat geld?

De Ford Mustang GTD is niet zomaar de zoveelste uitvoering van de pony car. Onder de motorkap schuilt een 5,2-liter supercharged V8 die maar liefst 815 pk en 900 Nm koppel levert. Hiermee haalt de ‘Stang een topsnelheid van 325 km/u. Combineer dat met een carrosserie die grotendeels uit koolstofvezel bestaat, semi-actieve pushrod-ophanging en actieve aerodynamica, en je hebt een monster dat de Nürburgring in minder dan zeven minuten aflegt.

Niet voor iedereen

Ford hanteert een strikte selectieprocedure om de kopers te bepalen. In het aanmeldingsproces kijkt de fabrikant naar verschillende factoren, waaronder historisch bezit van Fords of Mustangs, betrokkenheid bij de autosport en algemene passie voor het merk. Aanvragers krijgen daarnaast de mogelijkheid om een optionele video toe te voegen aan hun dossier om hun motivatie kracht bij te zetten, al is dat geen verplichte eis.

Ford is van plan om op jaarbasis maximaal 700 exemplaren van de GTD wereldwijd te fabriceren. In deze specifieke extra verkoopronde zijn er voor heel Europa slechts 500 exemplaren gereserveerd. Om de zeldzaamheid van individuele modellen nog verder te waarborgen, biedt Ford de optie Exclusive Extended Color Palette Lock-Out. Kiest een koper voor een specifieke, unieke lakkleur via deze optie, dan garandeert Ford dat die specifieke kleur op geen enkele andere Mustang GTD toegepast zal worden. Daar zal het prijskaartje dan wel weer extra van groeien.

Wat heb je liever: deze Mustang, een AMG CLE 646 Spezialanfertigung of een GT3 RS?