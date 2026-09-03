Nederlanders kunnen hun campers dumpen in België

Nederlanders die na de belastingverhoging van hun camper af willen hoeven niet ver te rijden. Ten zuiden van de grens kun jij je camper prima dumpen. België registreert dit jaar bijna 10 procent meer nieuwe campers en caravans.

In Nederland is het sentiment rond campers behoorlijk omgeslagen. De afgelopen jaren waren campers en caravans razend populair . Maar per 1 januari 2026 werd de Nederlandse eigenaar geconfronteerd met een flinke fiscale tegenvaller: het kwarttarief voor campers werd vervangen door het halftarief in de motorrijtuigenbelasting.

Kort gezegd: de wegenbelasting voor een camper verdubbelde. En dat maakt het bezit voor mensen die hun camper slechts een paar weken per jaar gebruiken ineens een stuk minder aantrekkelijk. Waar campers in Nederland sinds covid jarenlang in trek waren, is er nu juist een dump gaande.

België de ideale afzetmarkt

Wie zijn camper wil lozen zou eens over de grens kunnen kijken. De Belgische caravansector meldt namelijk stevige groeicijfers. Tussen januari en eind juli werden daar 4.022 nieuwe campers ingeschreven. Dat zijn er 344 meer dan in dezelfde periode vorig jaar, oftewel een groei van 9,4 procent.

Ook caravans zitten in de lift. Daarvan werden 732 nieuwe exemplaren geregistreerd, tegenover 648 vorig jaar. Dat betekent een stijging van 13 procent. Alles bij elkaar gaat het om 4.754 nieuwe recreatievoertuigen, bijna 10 procent meer dan een jaar eerder.

En misschien nog interessanter voor Nederlanders die hun gebruikte camper kwijt willen: een flink deel van de Belgische kopers is nieuw in de wereld van campers en buscampers. Die mensen kan je alles aansmeren joh. Volgens de Belgische sectorfederatie BCCMA koopt 35 procent van de camperkopers voor het eerst zo’n voertuig. In het geval van omgebouwde bedrijfswagens ligt dat zelfs op 40 procent.

Je moet wel zelf het verkooppraatje houden

Dat betekent natuurlijk niet dat iedere Nederlandse camper automatisch aan de Belgische man gebracht kan worden. De Belgische cijfers gaan over nieuwe voertuigen en zeggen niets over hoeveel gebruikte campers Nederlanders daadwerkelijk over de grens verkopen.

Toch is het een interessante tegenstelling. Aan de ene kant heb je Nederlandse eigenaren die door de hogere belasting nadenken over verkopen, terwijl aan de andere kant van de grens de belangstelling voor recreatievoertuigen juist toeneemt. Met een vlotte babbel kun je vast wel van je camper af.

Een gloedjenieuwe camper kost gemiddeld tussen de 80.000 en 100.000 euro, terwijl een nieuwe caravan tussen de 30.000 en 40.000 euro kost. Zijn die Belgen dan zo rijk? Nee, dat valt allemaal wel mee. Bij maar liefst 90 procent van de aankopen is er sprake van een volledige of gedeeltelijk financiering.

Dat is wel nadelig voor de Nederlander die zijn of haar camper aan een Belg wil slijten. Tenzij je zelf voor bank gaat spelen natuurlijk, maar ik gok dat je liever gewoon centen wil zien.

Toch is het een interessante situatie. Hier willen we van onze campers af, aan de andere kant van de grens zijn ze juist in trek.

Foto: campertje via branko-2 op Autoblog Spots

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