ANWB officieel in verzet tegen Belgisch wegenvignet

Even de grens over om goedkoop te tanken is voor veel Nederlanders inmiddels heel normaal. Maar vanaf volgend jaar kan zo'n ritje naar België een stuk minder aantrekkelijk worden. Onze zuiderburen willen namelijk tol gaan heffen en daar zijn Nederlandse automobilisten bepaald niet blij mee.

De ANWB heeft onderzoek gedaan onder 751 leden en sluit zich nu aan bij het verzet tegen de plannen. Vooral de prijs schiet bij veel automobilisten in het verkeerde keelgat.

Het kost tot 125 euro per jaar

België wil vanaf 1 mei 2027 een digitaal wegenvignet invoeren. Dat heb je straks nodig op snelwegen en gewestwegen. Voor een moderne benzine- of dieselauto kost een jaarvignet volgens de huidige plannen 100 euro. Voor oudere auto's kan dat oplopen tot 125 euro. Elektrische auto's zijn met 90 euro iets goedkoper uit. Gelukkig hoef je niet meteen een jaarvignet te kopen. Er komen ook vignetten voor één dag, tien dagen en kortere periodes.

Maar de ANWB vindt vooral onduidelijk waar het geld naartoe gaat. Het is volgens de organisatie onvoldoende geregeld dat de opbrengsten ook daadwerkelijk worden gebruikt om de Belgische wegen te verbeteren. Wegen die volgens de ANWB slechter zijn dan die in Rwanda. En dat laatste verzinnen we niet, daar is echt onderzoek naar gedaan.

En daar zit voor veel Nederlanders de ergernis. Je moet straks betalen om over de grens te rijden, terwijl we eigenlijk allemaal allang weten dat het asfalt er geenszins beter van gaat worden. Terwijl dat wel beloofd wordt.

De ANWB gaat daarom bij de Belgische overheid en de Europese Commissie bezwaar maken tegen de plannen. Of dat zin heeft zien we later wel, maar in elk geval is het goed dat 1 organisatie tenminste voor ons opstaat.

Go ANWB!