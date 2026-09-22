Nederlanders laden massaal hun EV en het stroomnet vindt dat niet leuk

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Nederland heeft een probleem met het stroomnet. Dat wisten we al. Gelukkig hebben we ondertussen besloten om met z'n allen EV's te kopen die aan datzelfde stroomnet moeten worden gehangen. Een prachtig staaltje planning dus. En het begint inmiddels aardig druk te worden aan de laadpaal.

25 miljoen keer extra stekker erin

Hoe druk? Nou, aardig druk. Laadplatform Last Mile Solutions registreerde in juli 2026 125 miljoen laadtransacties in Nederland. Om dat even te in perspectief te zetten: in september 2022 waren dat er nog 25 miljoen.

De groei gaat natuurlijk ook steeds sneller. In november vorig jaar werd de grens van 100 miljoen transacties bereikt. Sindsdien zijn er in slechts acht maanden nog eens 25 miljoen laadtransacties bijgekomen. Dat is een stijging van 25 procent.

Nog een extra vergelijking: voor de eerste 25 miljoen transacties had Nederland vanaf december 2016 tot september 2022 nodig. Nu vliegen er dus iedere paar maanden miljoenen laadbeurten doorheen.

Dat komt natuurlijk niet doordat Nederlanders ineens een fascinatie voor laadkabels hebben ontwikkeld ofzo. Er rijden gewoon steeds meer elektrische auto's rond. Volgens recente BOVAG-cijfers was in augustus bijna de helft van alle nieuw verkochte auto's elektrisch.

En die moeten wel ergens hun sap vandaan halen.

Het stroomnet vindt dit minder grappig

Daar zit dus de uitdaging. Want terwijl het aantal laadtransacties op z'n zachtst gezegd explodeert, is het elektriciteitsnet op veel plekken al zwaar belast. Je kunt dan natuurlijk overal nog wat extra laadpalen neerzetten, maar als iedereen vervolgens om zes uur 's avonds thuiskomt en tegelijk de stekker erin pleurt, wordt het iets te gezellig.

Precies daarom wordt slim laden steeds belangrijker. Software kan het beschikbare vermogen automatisch verdelen over meerdere laadpunten. Is er ruimte op het net, dan kunnen auto's harder laden. Tijdens piekmomenten wordt het vermogen teruggeschroefd.

Niemand merkt daar uiteindelijk iets van. Behalve de auto die iets langer aan de stekker staat. Maar goed, die stond toch al op te laden terwijl jij op de bank Netflix zat te kijken.

15.000 laadpalen tegelijk regelen

In Rotterdam wordt die techniek al uitgebreid toegepast. Last Mile Solutions stuurt daar zo'n 15.000 laadpunten dynamisch aan. De laadpalen worden als één geheel aangestuurd, zodat het beschikbare vermogen zo efficiënt mogelijk wordt verdeeld.

Het idee daarachter: je hoeft niet altijd méér infrastructuur neer te zetten als je de bestaande infrastructuur ook gewoon wat slimmer kunt gebruiken. Last Mile Solutions noemt het heel mooi een 'virtual power plant'.

Ook in andere Europese landen neemt het gebruik in sneltreinvaart toe. Via het platform zijn inmiddels meer dan 220 miljoen laadtransacties in Europa geregistreerd. De elektrische auto zorgt daarmee niet alleen voor een andere manier van tanken, maar ook voor een extra uitdaging voor het stroomnet.

Want Nederland wil graag elektrisch rijden. Het stroomnet wil vooral graag dat we een beetje rekening houden met wanneer we dat precies doen.

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