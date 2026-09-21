Hoge benzineprijzen zorgen voor flinke strijd tussen baas en werknemer

Werken kost geld. Dat klinkt echt als een waardeloos businessmodel, maar voor een enorme groep automobilisten is het inmiddels gewoon werkelijkheid. Je moet natuurlijk eerst naar je werk zien te komen voordat je geld kunt verdienen. En met de huidige brandstofprijzen begint die werkdag soms al met een flinke hap uit je portemonnee. Welkom in Nederland.

De auto lust je salaris

Vooral wie dagelijks een flinke afstand aflegt, merkt dit enorm aan de pomp. Iedere werkdag een paar tientjes aftikken om überhaupt leuk op kantoor te verschijnen, tikt op jaarbasis echt best flink aan. Je rijdt dus met een volle tank naar je werk om daar vervolgens geld te verdienen waarmee je de volgende tank kunt betalen. Klinkt fantastisch toch?

Dan kan je natuurlijk wel zeggen: 'pak lekker de trein', maar dat is ook niet voor iedereen een optie. Zeker buiten de grote steden is de auto voor veel werknemers gewoon noodzakelijk. Niet iedereen heeft immers een station om de hoek.

Vakbond CNV wil daarom dat de kilometervergoeding in cao's naar 25 cent per kilometer gaat. Volgens de bond kan dat voor werknemers honderden tot duizenden euro's per jaar schelen, afhankelijk van hoeveel kilometers ze maken.

Je baas hoeft niet automatisch 25 cent te betalen

Maar hier komt het ingewikkelde. De overheid heeft de onbelaste kilometervergoeding verhoogd van 23 naar 25 cent per kilometer. Die verhoging geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari.

Maar voordat je alvast een nieuwe set velgen bestelt: je werkgever is dus niet meteen verplicht om die 25 cent ook echt te betalen. De fiscale grens en de vergoeding die je krijgt zijn namelijk twee verschillende dingen. Hoeveel je werkgever vergoedt, wordt bijvoorbeeld via een cao of arbeidscontract bepaald. En precies daar begint de volgende discussie.

Werkgeversvereniging AWVN vindt namelijk dat werkgevers niet zomaar met geld moeten gaan strooien. De kilometervergoeding is volgens de organisatie onderdeel van het totale arbeidsvoorwaardenpakket. Met andere woorden: als er ergens extra geld naartoe gaat, moet dat uiteindelijk ook ergens vandaan komen.

De cao wordt straks een tankstation

Toch schuift het onderwerp steeds verder naar voren. CNV meldt dat inmiddels honderdduizenden werknemers de maximale 25 cent ontvangen. Zo krijgen 120.000 schoonmakers inmiddels de hogere vergoeding en is ook de cao voor de kinderopvang aangepast.

De vakbond verwacht daarom dat de kilometervergoeding bij steeds meer cao-onderhandelingen op tafel komt. En dat kan best een interessant gevecht worden. Zeker omdat werknemers óók hogere lonen willen, terwijl werkgevers natuurlijk niet staan te springen om nog een extra kostenpost.

De ironie is ondertussen geweldig. We praten al jaren over hoe duur autorijden is, maar nu wordt zelfs de rit naar je werk een arbeidsvoorwaarde. Want je kunt natuurlijk tegen de werknemers zeggen dat ze gewoon minder met de auto moeten rijden. Alleen wordt het lastig als je vervolgens niet uitlegt hoe ze dan op hun werk moeten komen.

En dus komt de rekening uiteindelijk gewoon weer bij dezelfde plek uit: de pomp. Alleen is nu de vraag wie hem betaalt.

Via: AD