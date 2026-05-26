Nederlanders ontdekten dit weekend massaal dat hun airco niet goed werkte

Als je met dit weer in een auto stapt die in de zon heeft gestaan, word je zo’n beetje levend verbrand. Veel mensen ontdekken nu dat hun airco toch niet helemaal doet wat ‘ie moet doen. Daardoor was er in de afgelopen dagen een ware run op aircoservice.

Oké, dat er met dit weer afspraken worden gemaakt voor aircowerkzaamheden is nogal wiedes. Dit nieuws – gebracht door KwikFit – is ongeveer net zo opzienbarend als het nieuws dat de verkoop van ijsjes door het dak is gegaan. Maar KwikFit maakt het ook concreet met cijfers en een leuk grafiekje, dus vooruit. We schrijven er een artikeltje over.

Kwikfit meldt dat het aantal gemaakte afspraken voor aircowerkzaamheden dit Pinksterweekend tien keer zo hoog lag als in een normaal weekend. Dat is toch wel significant te noemen. Veel automoblisten hadden dus niet in de gaten dat hun airco niet goed werkte, of ze dachten: het zal wel. Mensen zijn nu eenmaal uitstellers. Om diezelfde reden willen mensen op de eerste dag dat het vriest opeens massaal hun banden wisselen.

Wat ook meespeelt is dat mensen weinig oog hebben voor airco-onderhoud. Uit onderzoek van Kwikfit blijkt dat 31% van de mensen denkt dat de airco wordt meegenomen bij een normale onderhoudsbeurt. Wat doorgaans niet het geval is. Voor een goed functionerende airco is het belangrijk dat het koudemiddel op peil is en de boel goed schoon is. Dus tip voor de volgende keer: boek een aircoservicebeurt vóórdat het bloedheet wordt, want anders moet je achteraan aansluiten.