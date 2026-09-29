Hoera! AC Schnitzer krijgt een tweede leven dankzij Nederlanders

Het leek eerder dit jaar toch echt op einde oefening voor legendarische Duitse tuner: AC Schnitzer. De BMW-specialist zou na bijna veertig jaar de tent sluiten. Maar terwijl wij ons al voorbereidden op een wereld met weer wat meer standaard BMW's, komt er ineens een onverwachte superheld uit Rotterdam. Absolute Motors en het moederbedrijf AM Group nemen AC Schnitzer over.

Absolute Motors redt AC Schnitzer

De KOHL Group verkoopt AC Schnitzer aan het Nederlandse AM Group, dat is het bedrijf achter onder meer Absolute Motors, Urban Automotive, GP Products en UBC Composites. De overname moet in november worden afgerond en hoeveel ervoor wordt betaald, blijft lekker geheim.

Het goede nieuws is vooral dat AC Schnitzer niet wordt gekocht om vervolgens het logo ergens boven een showroomdeur te hangen en verder niets te doen. Ook de technische documentatie en TÜV-goedkeuringen gaan mee naar de nieuwe eigenaar. En juist dat is behoorlijk belangrijk voor een tuner.

AM Group heeft natuurlijk al behoorlijk wat ervaring met auto's. Absolute Motors kennen we hier natuurlijk als de Rotterdamse club die zich bezighoudt met bijzondere en aangepaste auto's. Met AC Schnitzer komt daar ineens een BMW-tuninglegende bij.

Bijna was het einde verhaal

Dat AC Schnitzer überhaupt te koop stond, kwam niet uit de lucht vallen. In maart maakte KOHL namelijk bekend dat het bedrijf de tuningactiviteiten zou gaan afbouwen. Volgens de eigenaar werd het economisch steeds lastiger om tuningproducten in Duitsland te ontwikkelen en produceren.

De kosten voor ontwerp, ontwikkeling en productie liepen allemaal op, terwijl jongere klanten steeds minder interesse kregen in tuning. Ook de overgang naar die vervelende EV's maakt het lastig om te voorspellen welke kant de markt opgaat.

En dan had je ook nog de TÜV. Volgens AC Schnitzer kunnen Duitse goedkeuringsprocedures voor nieuwe onderdelen soms acht of negen maanden duren. Tegen die tijd zijn buitenlandse concurrenten al vrolijk hun spullen aan het verkopen. Dat schiet natuurlijk voor geen meter op.

Dat is natuurlijk niet helemaal hetzelfde als alleen een spoiler op een BMW schroeven. AC Schnitzer houdt zich ook bezig met motorsoftware en andere aanpassingen die gewoon straatlegaal moeten zijn. Tja, en dat zorgt nou eenmaal voor flink wat papierwerk.

Voorlopig geen afscheid

AC Schnitzer bestaat al sinds 1987 en heeft in die tijd een cv opgebouwd waar je alleen maar respect voor kan hebben. De tuner hield zich bezig met motoren, uitlaten, onderstellen en aerodynamica en was ook actief in de autosport.

De nieuwe eigenaar wil het merk nu dus verder gaan ontwikkelen. Imran Arshad, medeoprichter van Evolve Automotive en Eventuri (je weet wel van die intakes), wordt managing director. Hij kent de BMW-tuningwereld dus al aardig.

Of AC Schnitzer straks weer dezelfde gloriedagen beleeft, zullen we moeten zien. Maar één ding is in ieder geval al zeker: de legendarische BMW-tuner hoeft voorlopig geen afscheid te nemen.

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