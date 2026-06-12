Nederlanders kunnen nog steeds niet inparkeren

Het blijft een spannend moment van de automobilist: parkeren. Voor de een is het billenknijpen maar voor de ander juist de uitdaging om aan je medemens te laten zien hoe goed je het kan. Ook heb je tegenwoordig allerlei hulpsystemen die je helpen bij dit kunstje. Nu blijkt dat wij Nederlanders er behoorlijk afhankelijk van zijn.

Onze vrienden van Marktplaats hebben een onderzoek laten doen naar alles wat met parkeren en rijhulpsystemen te maken heeft. Wat daaruit kwam, kan toch bijzonder worden gevonden.

Inparkeren is ook moeilijk

We beginnen bij het inparkeren. Hoewel iedereen het heeft geleerd bij het rijexamen, kan bijna 1 op de 5 van de Nederlanders niet eens inparkeren zonder camera’s of sensoren. Het kan nog erger: 19% van de ondervraagden geeft aan weleens creatief te parkeren. Daarmee bedoelen ze dat ze twee parkeervakken gebruiken om zichzelf meer ruimte te geven. Zou je asociaal kunnen noemen.

Een derde (32 procent) van de respondenten geeft aan dat zij weleens heel gefrustreerd raken omdat inparkeren niet lukt. Blijkbaar is dit dus een stressmoment onder ons laaglanders. Wanneer men gefrustreerd raakt, kan er natuurlijk ook schade gereden worden, maar rij je dan weg zonder het te melden? Klaarblijkelijk doet 15 procent onder ons Hollanders dit. Nog opmerkelijker, mannen (19 procent) doen dit een stuk vaker dan vrouwen (11 procent).

Afhankelijk van de rijhulpsystemen

Wel zijn er tegenwoordig steeds meer rijhulpsystemen die je helpen te parkeren, meer dan een derde vertrouwt dan ook op die systemen tijdens het rijden. Zou dat met de komst van FSD nog meer worden?

We blijven nog even bij de hulpsystemen. Ook automatisch remmen is onderzocht, daar blijkt dat 17% van ons kaaskoppen de automatische rem eerder vertrouwt dan hun eigen gevoel. Dat zullen geen Autoblog-lezers zijn denk ik zomaar.

Die hulpsystemen brengen ook de nodige ergernissen met zich mee. Het piepje wanneer je harder rijdt dan dat de borden aangeven of wanneer je te veel naar de lijnen op de weg stuurt. Laat ons nog niet beginnen over de nieuwe eye-trackers die in de gaten houden of je je ogen wel op de weg hebt. Die ergernissen blijken ook uit de cijfers: meer dan een derde irriteert zich mateloos aan de geluiden van die systemen. 30% zet diezelfde systemen liever gewoon uit. Begrijpelijk.

Uiteindelijk zegt de helft van de Nederlanders wel dat functies zoals parkassist en rijhulpsystemen doorslaggevend zijn bij de aankoop van een auto. 53% is zelfs bereid om meer geld te betalen voor een auto die de specifieke functies heeft die zij willen. Dus de meerderheid wil wel bijbetalen voor de systemen, maar zetten ze het liefst wel ook weer uit.