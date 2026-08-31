Breek: Nederlandse oplossing tegen vol stroomnet is failliet!

Een flinke domper voor de Nederlandse EV- en laadwereld: het bedrijf We Drive Solar is failliet verklaard.

In totaal zijn eind vorige week drie entiteiten binnen de bedrijfsgroep omgevallen, waaronder We Drive Solar Netherlands BV. De aangestelde curator onderzoekt momenteel de situatie en bekijkt of een doorstart van de activiteiten of de laadinfrastructuur mogelijk is. Wat de gevolgen zijn voor bestaande laadpalen en lopende projecten moet de komende dagen blijken.

We Drive Solar gold in Nederland als de pionier en het uithangbord op het gebied van bidirectioneel laden. Het bedrijf werd bekend via het project in Utrecht met Renault en MyWheels waarbij Renault 5 E-Tech werden ingezet als rijdende batterijen. Eind vorig jaar werd zo’n zelfde V2G-project opgezet in Eindhoven. Wat er met deze auto’s en de V2G-laadpalen van We Drive Solar gaat gebeuren, is nog niet bekend.

Het bedrijf moet nog met een statement komen en ook partners hebben nog niet gereageerd. Zodra we meer weten, delen we het met je.

Bedankt voor de tip, Maurits!

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