Nederlands plan voor inruilen oude benzineauto voor EV gaat falen!

De inruilregeling is er eentje die bij alle automedia, waaronder ook Autoblog.nl , onder de radar bleef. Nu de overheid eraan sleutelt, krijgt de regeling veel aandacht. Het plan klinkt op voorhand erg vooruitstrevend, maar wie dieper in de materie duikt, vindt een boel problemen.

De inruilregeling is eigenlijk heel simpel. Je ruilt een oude benzine- of dieselauto in bij de overheid in ruil voor wat subsidie op een tweedehands EV. De oude brandstofauto verdwijnt in de shredder zodat het Nederlandse wagenpark een stukje elektrischer is. Om ervoor te zorgen dat het geld bij de Nederlanders terechtkomt die het het hardste nodig hebben, is de regeling bedoeld voor huishoudens met lagere (midden)inkomens.

De fossiele auto die je laat slopen moet aan één voorwaarde voldoen: hij moet van de emissieklasse 1 tot en met 4 zijn. In de praktijk zijn dit benzineauto’s die voor 2009 en dieselauto die voor 2010 zijn gebouwd. Verder zijn er (vooralsnog) geen eisen. De auto kan dus net aangekocht zijn en al klaar zijn voor de sloop.

De problemen

Tot dusver klinkt het niet als een slecht plan, toch? In andere landen werkt het ook al, dus waarom niet hier? Om te beginnen komt de regeling veel te laat. Het inruilen kan pas ergens in het laatste kwartaal van 2026. Ergens na 1 oktober dus. Wie weet hoe de situatie in het Midden-Oosten ervoor staat en welk effect dat heeft op de prijzen aan de pomp.

Tevens is het budget voor dit jaar veel te klein. Het kabinet schuift wat met de begroting en haalt het geld voor 2029 naar voren. Zo komt er 52 miljoen euro vrij voor de komende drie jaar: 30 miljoen voor 2028, 20 miljoen voor 2027 en dus maar 2 miljoen voor dit jaar. Daar kun je niet heel veel tweedehands-EV’s van subsidiëren.

We weten nog niet welk bedrag de autoslopers per EV krijgen. Naar verluidt gaat het om 3.500 euro. In dat geval komt er subsidie voor maar 570. Da’s in een land als Nederland niets. Met het hele bedrag kun je 14.857 elektrische auto’s van een korting voorzien. Grijpt het kabinet terug op het SEPP-bedrag, dan geven ze 2.950 euro subsidie per gebruikte EV. Dan gaat het om 677 auto’s dit jaar en 17.627 in totaal.

Maak ik kans op EV-subsidie?

De overheid schrijft: ‘’Voor de inruilregeling geldt dat belangrijk is dat de middelen bij de juiste doelgroep terechtkomen.’’ Die doelgroep zijn huishoudens met ‘’lagere (midden)inkomens’’. Hier heeft het kabinet nog geen definitie voor in deze zin, maar wel bij andere materie. Bij sociale huurwoningen gaat de overheid uit van 49.669 euro (prijspeil 2025) voor eenpersoonshuishoudens en 54.847 euro voor huishoudens van twee of meer personen (prijspeil 2025) voor laag en middeninkomen.

Verdere uitwerking van de plannen krijgen we te zien in het definitieve Meerjarenprogramma 2027 van het Klimaat- en energiefonds dat op Prinsjesdag 2026 verschijnt. Als wij ons nuchtere advies mogen delen, dan zouden wij zeggen: haal de ingang van de regeling naar voren en haal meer budget naar 2026! Er is nú verandering nodig, niet pas over twee jaar. Dan zouden we zomaar eens drie vliegen in één klap kunnen hebben. Tweedehands EV’s blijven dan in Nederland, Nederlanders met lagere inkomens ontkomen aan de dure brandstof én ze doen ook nog eens wat goeds voor de Nederlandse uitstootcijfers.