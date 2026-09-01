Op deze creatieve manier ontwijken transporteurs dieselaccijns

Een beetje tanktoerisme is natuurlijk niemand vies van. Even snel de grens over voor goedkope brandstof, misschien nog wat boodschappen mee en klaar. Maar sommige transportbedrijven pakken het blijkbaar iets professioneler aan. Want waarom zou je alleen zelf goedkoop tanken als je de diesel ook gewoon mee kunt nemen voor je collega's? Nou ja, omdat dat dus strafbaar kan zijn. Klein detail.

Vrachtwagen wordt blijkbaar rijdend tankstation

Onze vrienden van BNR ontdekten dat sommige transportbedrijven goedkope diesel in het buitenland tanken en die vervolgens heel slim overhevelen naar vrachtwagens die in Nederland rijden. Dat klinkt een beetje als een hele slimme maar vooral ook bijzonder efficiënte vorm van logistiek, maar het overtanken of verkopen van in het buitenland getankte brandstof is natuurlijk gewoon strafbaar.

Toch gebeurt het. Martin van Eijk van belangenvereniging Drive laat weten dat Nederlandse diesel nergens in Europa zo duur is. In België en Duitsland betaal je gemiddeld zo'n 10 tot 15 cent minder per liter. En België heeft voor zakelijke rijders nog een extra cadeautje: onder bepaalde voorwaarden kan een deel van de accijns ook nog eens worden teruggevraagd, goed voor ongeveer 20 cent per liter. Kijk, daar wordt je toch iets minder verdrietig van bij de pomp.

Volgens een anonieme pomphouder aan de grens rijden sommige vrachtwagens daarom wel heel opvallend goed gevuld rond. Zo goed gevuld dat er zelfs aparte tanks mee worden genomen zodat je collega's ook wat goedkoper kunnen tanken. BNR vond documentatie over een bedrijf waar een medewerker het overtanken van brandstof ook gewoon als dagtaak had. Daarna konden de vrachtwagens weer lekker met een lege tank terug richting België voor de volgende lading goedkope(re) diesel.

De Douane kent deze truc inmiddels

De Douane laat weten dat deze gang van zaken ondertussen wel bekend is en dat er ook risicogerichte controles worden uitgevoerd. Hoeveel transporteurs daadwerkelijk worden gepakt, wordt niet bekendgemaakt. Dat is waarschijnlijk maar goed ook voor de betrokken bedrijven. Want wie wordt betrapt, riskeert niet alleen een boete, maar kan uiteindelijk ook gewoon zijn vergunning als transportbedrijf kwijtraken. En dat zou toch jammer zijn.

Volgens ING-econoom Rico Luman passen transportbedrijven hun routes inmiddels aan vanwege de prijsverschillen met het buitenland. Nederlandse bedrijven kunnen brandstofkosten vaak via een dieseltoeslag doorberekenen, maar buitenlandse concurrenten beginnen wel echt met een aanzienlijk lagere rekening.

Vanaf 2027 wordt de verleiding alleen maar groter

En dat prijsverschil kan binnenkort nog veel interessanter worden. Op 1 januari 2027 loopt namelijk de tijdelijke accijnskorting op diesel af. Dan zou de Nederlandse dieselprijs met belachelijke 40 cent per liter kunnen stijgen.

Gelukkig ligt België vanuit Nederland gezien niet op een andere planeet. Als Nederlandse diesel straks dus nóg duurder wordt, kunnen tankstations die net over de grens liggen waarschijnlijk alvast wat extra koffie inslaan.

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