Nederlandse auto-import gaat door het dak door EV-record!

Nederland heeft nog nooit zoveel EV’s uit het buitenland gehaald als dit jaar. In de oktober steeg de EV-import wederom. Er komen nu zelfs meer dan twee keer zoveel EV’s vanuit het buitenland naar Nederland!

Uit de nieuwste importcijfers van Autotelex blijkt dat de totale import dit jaar (tot en met oktober 2026) 10 procent hoger ligt dan in 2025. Dat komt vooral door de EV-gekte.

Hoewel het importtempo in oktober zelf iets lager lag dan in dezelfde maand een jaar eerder, liet oktober wel weer een duidelijke opleving zien ten opzichte van september. Over heel 2026 staat de teller na tien maanden op 283.082 geïmporteerde personenauto's, tegenover zo’n 257.000 stuks in dezelfde periode vorig jaar. Da’s dus 10 procent meer.

EV-record!

Kijken we naar de verdeling per brandstofsoort, dan valt direct op hoe scherp de markt draait. In oktober piekte de EV-import op 3.288 stuks — het hoogste maandcijfer ooit gemeten in de geschiedenis van de Autotelex-statistieken. Over heel 2026 staat de teller daarmee op 23.542 geïmporteerde EV's, 115 procent meer dan vorig jaar! Ook het aantal hybride importauto’s steeg (23 procent) terwijl er minder benzine- (-6 procent) en dieselauto’s (-22 procent) naar Nederland kwamen vanuit het buitenland.

Wat betekent dit voor de tweedehandsmarkt?

Voor de Nederlandse occasionkoper is de record instroom goed nieuws. De aanvoer van jonge hybrides en betaalbare tweedehands elektrische auto's houdt het aanbod bij de dealers op peil en kan de prijzen zelfs omlaag brengen.

Wat zijn de populairste importauto’s aller tijden?

De EV-boom is dus in volle vaart, maar er zijn nog niet genoeg import-EV’s naar Nederland gekomen om in de top 10 meest geïmporteerde modellen aller tijden te komen. Daarin voert de VW Polo nog altijd de lijst aan.

Volkswagen Polo – 6.817 stuks Ford Kuga – 6.793 stuks Volkswagen Tiguan – 6.710 stuks Volkswagen Golf – 6.188 stuks Volvo XC60 – 5.323 stuks Toyota Yaris Cross – 5.124 stuks Volvo XC40 – 4.936 stuks Lynk & Co 01 – 4.748 stuks Volkswagen T-Roc – 4.418 stuks Cupra Formentor – 3.904 stuks

Foto: Jaguar I-Pace gespot door povel