Record: Zo duur is de gemiddelde Nederlandse auto

Wie tien jaar geleden een showroom binnenstapte, stapte in een totaal andere financiële wereld. Met het uitsterven van prijsknallers als de Space Star en benzine-Polo-prijzen vanaf 26.990 euro gaat de gemiddelde aanschafprijs van een nieuwe auto in Nederland flink omhoog.

Uit het grote onderzoek ‘Mobiliteit in Cijfers’ van de BOVAG en de RAI Vereniging blijkt hoe erg de prijzen van auto’s in Nederland uit de hand zijn gelopen. De gemiddelde aanschafprijs van een nieuwe personenauto in Nederland heeft officieel een historische grens doorbroken en ligt inmiddels op 50.110 euro! Voor dat geld heb je tegenwoordig een nieuwe Tesla Model Y, Mazda MX-5, BMW 2 Serie Gran Coupé of plug-in hybride Cupra Leon.

Flinke groei

Om de grens van ruim een halve ton in perspectief te plaatsen, hoef je alleen maar terug te kijken in de historietabellen van de brancheorganisaties. In een tijdspanne van twintig jaar is de gemiddelde consumentenprijs meer dan verdubbeld. Zelfs ten opzichte van het coronajaar 2020 betaalt de Nederlander nu ruim 13.000 euro meer voor een nieuwe auto.

Jaar Gemiddelde aanschafprijs nieuwe auto 2000 € 19.367 2005 € 24.608 2010 € 21.365 2015 € 28.816 2020 € 37.053 2023 € 45.993 Nu (2025/2026) € 50.110

De redenen voor de prijsstijgingen liggen voor de hand. Fabrikanten hebben de winstmarges verhoogd, maar er zijn nog drie redenen waar wij, de consumenten, voorhebben gezorgd:

SUV-gekte: De traditionele hatchback of lage sedan legt het massaal af tegen de SUV en crossover. Deze hoge koetsen vereisen meer materiaal, grotere wielen en zijn duurder in productie.

EV-opmars: Elektrische auto's trekken de gemiddelde prijs flink omhoog. Een accupakket kost duizenden euro's en EV’s vallen qua formaat en uitrusting vaak in de hogere segmenten, wat het prijsgemiddelde fors omhoog duwt, al beginnen er wel steeds meer betaalbare EV’s te komen.

Nederlandse belastingstelsel: De Nederlandse overheid straft nog altijd auto’s met een verbrandingsmotor af met belastingen. Bij een gemiddelde brandstofauto bestaat bijna een derde van de aanschafprijs uit belasting.

Van het een…

De markt voor gloednieuwe auto's drijft dan ook vrijwel volledig op de zakelijke markt (lease). De gewone man wordt definitief naar de occasionmarkt gejaagd. Uit marktonderzoek blijkt dat meer dan 80 procent van de particuliere consumenten een maximaal budget van € 15.000 overheeft voor een auto. Het verklaart meteen waarom het Nederlandse wagenpark een van de oudste van Europa is .

Foto: Mazda MX-5 ND gespot door brayen

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