Nederlandse auto’s zijn niet alleen stokoud, maar worden ook matig onderhouden

Nederlandse auto’s zijn niet alleen een van de oudste van Europa, de oude barrels worden door een deel van Nederland slecht onderhouden. Zo stelt één op de vijf Nederlanders het onderhoud van de auto uit.

Die conclusie trekt Univé na een rondvraag door MarketResponse. Gelukkig geeft een groot deel van de respondenten aan hun auto op tijd naar de monteur te brengen. Bijna driekwart (73 procent) zegt dit te doen. Daarentegen zegt 12 procent regelmatig het auto-onderhoud uit te stellen. 9 procent laat zelfs alleen wat aan de auto doen wanneer het echt niet anders kan.

Wie stelt auto-onderhoud het vaakst uit?

Er is een duidelijke groep Nederlandse automobilisten die onderhoud aan de auto niet meteen laat uitvoeren wanneer dat nodig is. De jongeren autorijders in Nederland zijn hier vooral voor verantwoordelijk: 26 procent stelt het regelmatig uit en 11 procent brengt de auto pas naar de garage wanneer het echt niet anders kan.

Waarom jongere automobilisten vaker wachten met onderhoud, is niet onderzocht. Ik kan wel een reden verzinnen: geld. Dat zie je ook in de manier waarop ze hun auto laten bijwerken. Van de 25- tot 34-jarigen laat bijna één op de vijf het onderhoud doen door iemand uit de eigen omgeving. Ouderen doen dit liever bij een algemene garage, garageketen of merkdealer. Jongeren kiezen ook vaker voor tweedehands onderdelen voor hun auto.

Waarom tijdig onderhoud nodig is

Je auto om de zoveel tijd laten checken en goed onderhouden zorgt er onderaan de streep voor dat je auto gezond blijft. Onderhoud uitstellen wil ook zeggen dat kleinere probleempjes kunnen groeien tot een auto die er klaar mee is waardoor het bonnetje alleen maar groter wordt. Daarom is het verstandig om vaker dan alleen voor de APK bij de garage langs te gaan. Je auto wordt dan ook wat grondiger gecheckt.

In Nederland geldt dat al helemaal. De gemiddelde autoleeftijd in Nederland is gestegen naar 12 jaar. Daarmee hebben we een van de oudste wagenparken van West-Europa. Alleen landen als Griekenland en Estland in het zuiden en oosten hebben een nog ouder wagenpark.

Hoofdfoto: BMW 328i E46 -Nieuwe Motor van jzaero