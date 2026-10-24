Nederlandse handelaar krijgt mega rekening na verkoop zeldzame Porsche

Een zeldzame Porsche Carrera GT voor een prijs waar verzamelaars wild van worden: dat klinkt natuurlijk als een kans die je niet wilt missen. Een Amerikaanse koper dacht in ieder geval dat hij een goede deal had gesloten met een Nederlandse autohandelaar. Tot hij de auto wilde doorverkopen en er een aantal minder fraaie details over het verleden van zijn peperdure speeltje boven water kwamen. Oei.

Gewoon total loss

De legendarische en tevens geweldig klinkende Porsche Carrera GT is niet een auto die je elk weekend bij de Jumbo ziet staan. Ik niet in ieder geval. Tussen 2003 en 2006 zijn er maar 1.270 gebouwd, dus je kan gerust zeggen dat het een vrij zeldzame auto is. In april 2020 wist een Nederlandse autohandelaar er eentje op de kop te tikken bij een Duitse verkoper voor zo'n 290.000 euro. Geen kleingeld natuurlijk, maar voor een auto van dit kaliber is dit best een aangename prijs.

Er was alleen een klein dingetje: de Carrera GT had een nogal stevig ongeluk meegemaakt in zijn leven. Op de Duitse factuur stond: ‘Unfallfahrzeug, Totalschaden, nicht fahrbereit!!’, wat eigenlijk gewoon totall loss en niet rijdbaar betekent. Iets dat je liever niet op het aankoopbewijs van je belegging ziet staan.

De Nederlander liet de auto vervolgens repareren, waaronder allerlei beschadigde carbon onderdelen, en zette hem in oktober 2021 te koop. Een Amerikaanse geïnteresseerde vroeg naar het verleden van de Porsche. Volgens de informatie die hij kreeg, ging het om een "relatief licht ongeluk" waarbij onder meer de motorkap, een koplamp en twee magnesium wielen waren vervangen.

In februari 2022 legde de Amerikaan uiteindelijk 760.000 euro neer voor de Porsche. Een mooie winst dus voor de Nederlandse verkoper. Tenminste, dat zou je zeggen.

Klein beetje schade

Toen de Amerikaan de Porsche later wilde verkopen, begonnen potentiële kopers nogal kritische vragen te stellen. Een specialist stopte zelfs met zijn inspectie nadat hij de onderzijde van de auto had bekeken. Drie keer raden. Volgens hem was de Carrera GT niet veilig om mee de weg op te gaan. Daarnaast bleek dat er ook flinke schade was geweest aan de bestuurderskant van de auto en verschillende onderdelen van de ophanging waren vervangen.

Via de eerste eigenaar kwam bovendien een Duits schaderapport naar boven drijven. Daarin werden de reparatiekosten begroot op een misselijkmakende 757.760 euro. Dat kan je moeilijk een 'klein beetje schade' noemen.

Uiteindelijk heeft de Amerikaan de Porsche weten te verkopen voor zo'n 800.000 euro. Volgens zijn eigen taxaties had de auto zonder alle schades ongeveer 1 miljoen euro kunnen opleveren. Dus, eist de beste man nog zo'n 275.000 euro van de Nederlandse handelaar.

Rekening moet nog betaald worden

De Nederlandse rechtbank gaf de handelaar in eerste instantie gelijk, maar het gerechtshof draaide dat oordeel in hoger beroep toch maar even terug. Volgens het hof was het vooral van belang dat de auto in Duitsland al als total loss geregistreerd stond. Ook als de Porsche later was gerepareerd, had dat invloed op de waarde en had de koper daarover gewoon geïnformeerd moeten worden.

Je kan natuurlijk al raden dat de Nederlandse handelaar zich niet zomaar gewonnen gaf en stapte vervolgens naar de Hoge Raad. De advocaat-generaal ziet niet zo veel kans van slagen voor de Nederlander en wil dat de Hoge Raad de zaak snel afrond. Als de hoogste rechter daarin mee zou gaan, kan de handelaar alsnog diep in zijn portemonnee graaien: zo’n 275.000 euro, plus rente. Tja...

Een definitieve uitspraak is er nog niet, maar een rommelig zaakje is het wel.

Via: Quotenet

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