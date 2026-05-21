Op vakantie lopen we niet meer naar de parkeerautomaat

Ook in buitenland parkeren met een app

Vroeger was alles beter. Maar niet betalen in het buitenland bij zo’n parkeerautomaat in een exotische taal. Toch?

Lang leve de apps. Het kan soms best een ergernis zijn. 30 graden. Bloedheet. En jij staat in de stralende zon te klooien bij zo’n parkeerautomaat in Italië. Het scherm is door de felle zon nauwelijks leesbaar en jij moet in je beste Italiaans door de menu’s gaan. Zonder factor 50 heb je een rode nek te pakken.

Nee, dan zijn apps toch een mooie uitkomst in dit tijdperk. Steeds vaker gebruiken we parkeerapps op onze smartphones om een parkeeractie te starten of te stoppen in het buitenland. Geen gedoe meer met een parkeerautomaat zoeken. Alles is vanaf je telefoon te regelen.

Uit een analyse van EasyPark blijkt dat Nederlanders hun parkeerapp tijdens de meivakantie aanzienlijk vaker in het buitenland gebruiken. Het aantal parkeersessies steeg met ruim 28 procent ten opzichte van vorig jaar.

België en Duitsland

Wie denkt dat we massaal naar exotische oorden trekken, heeft het mis. De klassiekers blijven gewoon bovenaan staan. België is nog altijd met afstand favoriet. Tijdens de meivakantie tikten Nederlandse gebruikers daar bijna 20.000 parkeersessies aan, goed voor een stijging van 21 procent.

Duitsland volgt op plek twee met ruim 11.000 sessies en laat zelfs een nog stevigere groei zien: +23 procent. Niet verrassend als je bedenkt hoe populair een dagje Aken of een weekendje Berlijn is.

De topsteden bevestigen dat beeld. Antwerpen voert de lijst aan, gevolgd door Gent en Brussel. Net over de Duitse grens zijn Aken en Berlijn hotspots.

Zuid-Europa flink aan terrein als het gaat om parkeeracties met de app. Italië noteert een groei van 36 procent in parkeersessies, terwijl Spanje zelfs goed is voor een plus van ruim 90 procent.

Dat gemak komt wel met een prijskaartje. Er moet iemand verdienen aan al die luie consumenten op vakantie. Naar de parkeerautomaat lopen is nog altijd de goedkoopste optie. Parkeerapps rekenen vaak transactiekosten voor de service die ze bieden. Dat gaat vaak om enkele tientallen eurocenten. Tel je meerdere parkeersessies bij elkaar op, dan kan het toch aantikken.

Het loont daarom om meerdere parkeerapps te checken voor je op vakantie gaat. Tenzij je zo’n figuur bent die op vakantie nergens naar kijkt. Dat mag natuurlijk ook.

Foto: 911R via ecnerualcars op Autoblog spots




