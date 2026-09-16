Nederlandse autosloopregeling is officieel: zoveel subsidie kun je krijgen

Het hing al maanden in de lucht, maar nu is het officieel: in Nederland kunnen sommige burgers straks hun benzineauto inleveren inruil voor subsidie voor een EV.

In april kwam het plan al naar voren en was ik niet erg onder de indruk van de ideeën . Het was alleen nog even wachten op de Miljoenennota op Prinsjesdag . Die is gisteren gepresenteerd en, heel diep verstopt in de krochten van de overheidsdatabase , vinden we een uitgebreide beschrijving over de “inruilregeling voor de vervanging van oude fossiele brandstofauto’s”.

Wat houdt de inruilregeling in?

De overheid schrijft: “De maatregel betreft een vervangingspremie voor huishoudens die een oude auto (emissieklasse euro-1 t/m euro-4) laten slopen en die vervangen door een tweedehands elektrische auto waardoor het aandeel aan (gebruikte) elektrische auto’s toeneemt in het Nederlands wagenpark en daarmee CO2-reductie oplevert.’’

Wat je hiervan moet onthouden: alleen oude benzineauto’s (specifieker tot en met het bouwjaar 2009) mag je inleveren en de vervang-EV moet een gebruikte auto zijn. Wat in deze regel nog niet staat, is dat niet alle huishoudens meedingen om de subsidie. Degenen die in aanmerking komen, staan al bij de overheid geregistreerd. Om fraude te voorkomen moet de EV straks minstens één jaar op jouw naam staan.

Hoeveel subsidie kun je krijgen?

In de plannen komt ook al naar voren wat je als zakcentje kunt krijgen van de overheid. De regeling moet op 1 januari 2027 van start gaan en eindigen in 2030. Wie al in het eerste jaar voor de inruilregeling gaat, pakt de meeste subsidie. Je kunt dan maximaal 3.500 euro krijgen. In het laatste jaar is de subsidie gezakt naar maximaal 2.750 euro. Er is dan wel meer geld beschikbaar om meer huishoudens (83.000 in totaal) een handje te helpen.

Met dit geld kun je de elektrische occasionmarkt op. Een gebruikte Nissan Leaf uit 2016 wordt zo compleet gratis in aanschaf, net als een Mitsubishi i-MiEV. Of dat nou de EV's zijn waar je de Nederlanders met een midden- of laag inkomen in wilt hebben, kun je je afvragen. Mochten zij bijvoorbeeld voor een gebruikte Dacia Spring willen gaan, dan zullen ze alsnog een mille of 5 moeten bijleggen. Da's nog steeds een grote zak geld.

Is dit alsnog dè manier ons oude wagenpark te verjongen?

2027 2028 2029 2030 Max. subsidie 3.500 euro 3.250 euro 3.000 euro 2.750 euro Aantal gebruikers 17.000 20.000 22.000 24.000 Budget in euro’s 59,5 mln 65 mln 66 mln 66 mln

Foto: combo op de sloop.. gespot door harmengerritsen

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover