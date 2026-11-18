Benzineprijzen dalen momenteel iedere dag in Nederland. Na maanden van pijnlijke tarieven zakt de gemiddelde landelijke adviesprijs voor een liter Euro95 vandaag onder een psychologisch belangrijke grens.

Tussen dinsdag 17 en woensdag 18 november hebben de vijf grootste oliemaatschappijen in Nederland de gemiddelde prijs van een liter benzine nog verder laten dalen. Met het zakken van 0,011 euro op een litertje Euro 95 zakt de gemiddelde adviesprijs voor het eerst in maanden onder de 2,40 euro.

De gemiddelde adviesprijzen

Dat de Gemiddelde Landelijke Adviesprijs (GLA) nu onder die grens van 2,40 euro duikt, komt vooral doordat verschillende grote maatschappijen hun tarieven verder naar beneden bijstelden. Vooral Shell en Esso deden een duit in het zakje met verlagingen van respectievelijk 2,0 en 1,5 cent per liter, terwijl BP en Texaco er een cent afhaalden en TotalEnergies zijn tarief gelijk hield. Let op: dit zijn de adviesprijzen. Bij onbemande pompen en langs provinciale wegen duik je in de praktijk natuurlijk nog een stuk verder onder deze bedragen — al blijft een ritje over de grens voor veel Nederlanders nog steeds verleidelijk. De exacte gemiddelde pompprijzen komen later via het CBS .

Oliemaatschappij Adviesprijs Euro95 (per liter) Verschil t.o.v. gisteren (in centen) Shell € 2,389 -2,0 TotalEnergies € 2,389 0,0 Esso € 2,394 -1,5 BP € 2,399 -1,0 Texaco € 2,399 -1,0 GLA (Gemiddelde Landelijke Adviesprijs) € 2,394 -1,1

Duurste en goedkoopste benzine

Wie afgelopen maand bij de pomp stond te zweten, weet nog maar al te goed waar we vandaan komen. Op 10 oktober 2026 tikte de gemiddelde landelijke adviesprijs van Euro95 een absoluut historisch record aan. Toen noteerde United Consumers een gemiddelde landelijke adviesprijs van 2,732 euro per liter benzine. Sinds die piek is de brandstofprijs dus gedaald met ruim 0,33 euro.

Toch moeten we de polonaise nog niet te vroeg lopen. Aan het begin van dit jaar, op 1 januari 2026, lag de laagste gemiddelde adviesprijs van het jaar nog op 2,178 euro per liter. En als we echt weemoedig terugkijken in de boeken van consumentencollectief UnitedConsumers - dat de prijzen al sinds november 2000 dagelijks bijhoudt - duurt het nog wel even voordat we de laagste prijs ooit weer komen. Dat dateert van 13 december 2001, toen de vijf grootste benzineverkopers gemiddeld slechts 1,049 euro per liter vroegen.

Foto: Mercedes GLE S AMG gespot door redactie-6