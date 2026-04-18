Hoera! Diesel is weer goedkoper dan benzine!

Gisteren konden we eindelijk weer goed nieuws met je delen over de oorlog in het Midden-Oosten. Iran heeft de Straat van Hormuz opengegooid voor vrachtverkeer voor zolang als het staakt-het-vuren duurt. Ondanks dat een merendeel van de olietankers de doortocht nog niet durft te maken, komt er rust op de energie- en ook op de brandstofmarkt. Dat merk je nu al aan de benzinepomp bij jou om de hoek.

Ondanks dat er nog geen extra litertje olie deze kant op is gekomen, dalen de brandstofprijzen vrij fors. Volgens United Consumers gaat de gemiddelde landelijke adviesprijs voor een liter benzine bij Shell, BP en Texaco met 0,03 euro omlaag. De adviesprijzen van Esso en TotalEnergies blijven hoe ze gisteren ook waren. Daarmee daalt het gemiddelde van de vijf grootste oliemaatschappijen met 18 eurocent naar een adviesprijs van 2,526 euro per liter.

Ook bij de adviesprijs van diesel zijn er verschillen tussen de peutverkopers. Shell en BP halen 5 cent van de adviesprijs en Texaco zelfs 0,06 euro. TotalEnergies doet er maar 3 cent van af en Esso houdt de prijs van gisteren aan. Onder aan de streep daalt de gemiddelde adviesprijs met 0,038 euro naar wederom 2,526 euro per liter.

Dieselprijs onder benzineprijs

Nu de adviesprijzen precies gelijk zijn, is de kans groot dat je hier en daar alweer goedkoper diesel kunt tanken dan benzine. Tank je altijd premium brandstoffen? Dan is vandaag zeker de dag waarop diesel goedkoper is. De landelijke adviesprijs voor premium benzine is vandaag 2,715 euro en die van diesel is 2,334 euro. De prijsdalingen zijn gelijk aan die van de normale Euro95 en B7.

