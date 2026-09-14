De Bugatti Brouillard van Perridon is geleverd en valt meteen in de prijzen

Een jaar na de Nederlandse presentatie van de one-off Bugatti Brouillard kan eigenaar Michel Perridon ermee doen wat hij wil. Vorige week kwam de supercar nog voorbij in plastic folie , maar nu is het tijd voor het echte werk.

Het eerste officiële optreden van de Brouillard was op het Chantilly Arts & Elegance-evenement in Chantilly, vlak boven Parijs. Het is tevens de eerste keer dat Perridon zijn nieuwste aanwinst voor de Bugatti-collectie ziet. Autoblog-redacteur machielvdd en zijn fototoestel waren ook van de partij en legde het unieke monster vast op de gevoelige plaat.

Ook in geleverde status is de Brouillard een absoluut kunstwerk van een auto. De bijgepunte Mistral-met-een-vast-dak springt er met zijn matgroene kleur lekker tussenuit en staat de Bugatti goed. Vanbinnen heeft de Brouillard een paardenthema. Het verwijst naar zijn modelnaam, wat weer de naam was van Ettoire Bugatti’s paard. Interessanter: achterin ligt de bekende W16-motor met vier turbo’s die goed is voor 1.600 pk.

Meteen de eerste prijs!

Bij het auto-evenement waar de Bugatti te zien was, werden ook wat Best Of The Show-awards uitgedeeld. Zo kreeg een Delage D8 SS de award voor beste auto op het event van voor de oorlog en een Ferrari 410 Superamerica de award voor naoorlogse auto’s. De Bugatti Brouillard viel ook in de prijzen: het is de Best of Show (Concept-cars) van dit jaar. Voor zowel de auto als de prijs: van harte, Perridon!

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