Nederlandse coureur redt gecrashte coureur uit brandende auto

Als er iets is waar we tijdens vrijwel elke sport van houden, is het menselijkheid tonen onder de sporters. Ja, het blijft een wedstrijd, maar soms vraagt de situatie erom dat je dat even vergeet en levens redt. De Nederlandse coureur Loek Hartog gaf daar een schoolvoorbeeld van in een race in de GT-klasse dit weekend in China. Hij schoot gelijk in de reddingsstand en heeft daarmee het leven van een collega-coureur gered.

Het begon met een bizarre crash aan het einde van het rechte stuk. Twee auto's toucheren elkaar, waardoor een Ferrari 296 GT3 achterin vliegt bij de 296 bestuurd door de 36-jarige Ollie Millroy. Het is de auto van de Brit die direct in brand vliegt en in de run-off area al brandend tot stilstand komt. De crash wordt gespot om de hulptroepen in te schakelen en de race krijgt een rode vlag, maar bij het brandende wrak arriveren duurt natuurlijk altijd even en de vlammenzee is al groot. Naderhand blijkt dat Millroy kort buiten bewustzijn raakte door de klap, maar uiteindelijk bij kennis was toen de medici arriveerden.

Enter Loek Hartog, een 23-jarige Nederlandse coureur die met een Porsche 911 GT3 R aan het einde van het rechte stuk de brandende Ferrari van Millroy ziet staan. Nog voordat iemand anders kon arriveren doet Hartog alles eraan om de brand te blussen en Millroy uit het wrak te kunnen krijgen. Dat is natuurlijk levensgevaarlijk, maar het lukt. Millroy kan uit de auto bevrijd worden en overleeft dit bizarre ongeluk.

"Heldendaad"

Ollie Millroy is er niet zonder kleerscheuren vanaf gekomen, want de coureur ligt in het ziekenhuis met vijf gebroken ribben en een sleutelbeen, breuken in zijn hand en vinger en een kneuzing in zijn long. Maar hij is weer bij zinnen en hij leeft, en ondanks een paar operaties voor de boeg zal een herstel spoedig volgen. Millroy heeft dan ook een nieuwe superheld gevonden in Loek Hartog. Op zijn Instagram bedankt hij de Nederlander voor zijn heldhaftige optreden wat zijn kans op overleven aanzienlijk heeft vergroot. De vader van drie zegt veel verhalen te gaan vertellen aan zijn kinderen waarin Hartog de superheld is. Waar Hartog dan weer op reageert, nuchter als wij Nederlanders zijn, dat hij hoopt dat het niks dan vanzelfsprekend is om jezelf aan de kant te zetten en reddingsacties als deze in te zetten wanneer de situatie daarom vraagt.

Op zijn eigen Instagram deelt Hartog ook nog zijn eigen perspectief van de gebeurtenis in China. Samengevat: hij twijfelde geen seconde om in actie te komen toen hij de auto van Millroy als brandend wrak langs de baan zag staan. Twijfelen had hij geen tijd voor, zijn instinct zette hem direct in de reddingsstand. Het was lastig om de Britse coureur uit zijn auto te krijgen, maar je hebt geen moment om daar over na te denken. Ook dankt hij de scherpe veiligheidseisen in de autosport die ervoor zorgen dat je bij een crash als deze niet al dood bent op het moment dat de klap gebeurd is.

Foto via Instagram.