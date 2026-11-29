De Daytona SP3 leek in eerste instantie een beetje een slap aftreksel van de LaFerrari, maar inmiddels is de SP3 meer waard dan een LaFerrari. Terwijl deze auto niet eens onderdeel uitmaakt van de iconische Big Five.

Er zijn vorige maand twee exemplaren geveild voor respectievelijk bizarre bedragen: € 9,8 en € 16,5 miljoen. Veel eigenaren zullen dus geen meter meer met deze auto’s rijden, laat staan in herfstige weeromstandigheden. Toch was er vorig weekend een Nederlandse eigenaar die zijn Daytona SP3 van stal haalde. @carsbyjoep spotte deze auto in Laren.

Enige op kenteken

Deze Daytona SP3 was in maart 2025 de eerste op Nederlands kenteken en sindsdien zijn er niet veel meer bijgekomen. In november vorig jaar werd er een geel exemplaar geregistreerd, maar dat was slechts voor één dag. Dit is dus nog altijd de enige Daytona SP3 op Nederlands kenteken. Er staan hier en daar nog wel exemplaren in collecties, maar die zijn niet geregistreerd.

De Daytona SP3 is in feite een LaFerrari met een andere koets, geïnspireerd op de Ferrari 330 P4 van weleer. In de algehele proporties kun je nog wel de LaFerrari herkennen. De V12 levert 840 pk, 20 pk minder dan de LaFerrari. Het belangrijkste technische verschil is echter het feit dat de Daytona SP3 geen hybride is. Daardoor is de Daytona zo’n 100 kg lichter.

Nieuwprijs

Dit exemplaar is uitgevoerd in Grigio Scuro met gele striping. De eigenaar heeft er € 2.203.494 voor neergeteld, maar dat was het dubbel en dwars waard. Zoals we al zeiden is de waarde inmiddels verviervoudigd. Dan is het wel zaak om de auto heel te houden. Met Pirelli P Zero Corsa-banden in koude en natte omstandigheden moet je geen gekke dingen doen, maar kudos dat de eigenaar de auto nog gewoon uitlaat.

Zo’n spot verdient natuurlijk de titel Autoblog Spot van de Week, dus bij deze! Heb je ook wat bijzonders gespot? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek. Bovendien maak je iedere maand kans op een bol.com cadeaubon ter waarde van €100!

Bekijk alle foto’s van deze Ferrari op Autoblog Spots!