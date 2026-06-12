Nederlandse dealer maakt eigen Verstappen AMG GT, krijgt dreigmail van Verstappen

Het gebeurt vaker dat automerken zoals Ferrari niet blij zijn met wat een autobedrijf doet met de originele staat van de auto. Nu is het Verstappen.com die niet blij is met de Waardenburgse autohandelaar Thijs Timmermans.

Gisterenavond, 11 juni, postte Thijs Timmermans op Instagram een bijzondere livery op een AMG GT Track Series gedaan door Next Level Cars. Zoals ze zelf ook vermeldden, geïnspireerd op de GT3 van Verstappen Racing . Er is aan elk detail van de wrap gedacht, hij lijkt echt één-op-één als de echte AMG GT3. Dit zal dan ook de reden zijn dat ze bij de copyright afdeling van Verstappen niet blij waren na het zien van de auto. Door navraag bij Timmermans komen wij erachter dat na een boze mail van Verstappen.com de AMG GT vrijwel direct rechtsomkeerd kon maken naar Next Level Cars. Ter onderhandeling werd nog door de autohandelaar opgegooid dat Verstappen.com de auto mocht gebruiken voor demo’s en als reclame. Dit werd ook niet geapprecieerd en dus gaat de wrap er weer af.







Onderhuids alsnog dik

De auto onder de wrap is niet zomaar een AMG GT. Het gaat om een speciale versie genaamd de Track Series. Een circuit variant van de AMG GT. In tegenstelling tot de ‘normale’ GT heeft deze versie 734 pk die via een sequentiële zestraps versnellingsbak de achterwielen aandrijft. Ook is hij 200 kilo lichter ten opzichte van de 1.630 kg zware Black Series . Hoewel hij helemaal track gefocust is en vele FIA-eisen voor de racerij kan afvinken, mag het circuitbeest niet meedoen in GT3-races. Hiervoor moet er een passend homologatiemodel gemaakt worden. Wel zijn er 55 stuks gemaakt van deze versie vanwege het 55-jarig bestaan van AMG. Een daarvan staat dus bij Thijs Timmermans . Een uniek apparaat, met of zonder Verstappen-livery. De prijs is op aanvraag.











Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Nieuws