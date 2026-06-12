Nederlandse EV-boom is officieel: import verdubbeld!

Het zijn vreemde tijden voor autodealers. Het consumentenvertrouwen heeft volgens het CBS de op één na grootste daling óóit achter de rug en de particuliere koopbereidheid is historisch laag. Aan de andere kant laat de handel in gebruikte elektrische auto's het tegenovergestelde beeld zien.

Volgens de laatste data van Autotelex is de import van elektrische occasions begin 2026 verdubbeld ten opzichte van een jaar geleden. Waar we vorig jaar nog massaal jonge, gebruikte EV's over de grens zagen verdwijnen omdat de Nederlandse particulier er niet aan wilde, zijn de rollen nu omgedraaid. En dat zorgt voor een enorme verschuiving in de import- en exportstatistieken tot en met mei 2026.

In de eerste vijf maanden van dit jaar zijn er in totaal 9.059 volledig elektrische auto's geïmporteerd. In dezelfde periode in 2025 waren dat er nog geen 4.500. Een loepzuivere verdubbeling dus. Kijken we dieper naar de binnengekomen modellen, dan valt direct op dat de Nederlandse handel momenteel jaagt op compacte, betaalbare EV's en jonge Tesla's.

De meest geïmporteerde EV van Nederland

De Fiat 500e voert de importlijst trots aan met 525 stuks, op de voet gevolgd door de Tesla Model Y (492 stuks) en Model 3 (469 stuks). Ook de Audi Q4 e-tron (inclusief de Sportback) is een geliefd importproduct: gecombineerd kwamen er daar bijna 500 van over de grens. Bekijk hieronder de top 10 meest geïmporteerde EV’s van Nederland in 2026.

© Foto: Autotelex

Bijzonder: EV-export blijft groot

Ondanks de grote EV-boom is het aantal vertrekkende elektrische auto’s nog steeds veel groter dan de inkomende auto’s. De export liep terug van ruim 16.000 stuks begin vorig jaar naar 15.104 stuks tot en met mei 2026. Hoewel de export dus afneemt, is er één absolute uitschieter die het land wél massaal verlaat: de Tesla Model 3. Met maar liefst 2.383 geëxporteerde exemplaren staat deze Amerikaan met stip op nummer één.

Hoe komt dit? Voor een groot deel komt het door aflopende leasetermijnen. Nu de lagere bijstellingsperiodes voor die vroege zakelijke rijders aflopen, stromen ze de markt op en vinden ze blijkbaar gretig aftrek in het buitenland. Ook de Volkswagen ID.3 (1.835 stuks) en ID.4 (911 stuks) worden nog altijd in grote getale over de grens gezet.

© Foto: Autotelex

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Foto: Volkswagen ID.Buzz 2022-heden occasion aankoopadvies