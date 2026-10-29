Nederlandse EV-rijders kunnen nu netbewust thuisladen: dit houdt het in

Netbeheer Nederland roept deze winter een landelijk initiatief in het leven: netbewust thuisladen. Wat houdt dit in en waarom zou je hier als EV-rijder aan meedoen?

Het principe is simpel. Je komt 's winters na een lange werkdag thuis, plugt je elektrische auto in de thuislaadpaal, maar... er gebeurt helemaal niets. Geen paniek, je laadpaal is niet stuk. Onze maatschappij stapt massaal over op elektrisch rijden, verwarmen en koken. Vooral op koude winteravonden ontstaat er een gigantische 'spits' op het elektriciteitsnet tussen 16:00 en 21:00 uur. Daar komen de ingeplugde EV’s bovenop die ook om stroom vragen.

Daar komt netbewust thuisladen in beeld. Op werkdagen van november tot en met februari wordt het laadproces tussen 16:00 en 21:00 uur automatisch stopgezet of drastisch teruggeschroefd. Het laden wordt automatisch verschoven naar de daluren (later op de avond of ’s nachts), wanneer de rest van het huishouden slaapt en de netbelasting minimaal is. Voor de meeste automobilisten is dat geen enkel probleem: veruit de meeste EV-rijders hebben hun auto pas de volgende ochtend weer nodig voor het woon-werkverkeer.

Wel ingeplugd, géén stroom?

Als je om 17:30 uur je EV aan de lader hangt en je hebt 'Netbewust Thuisladen' ingeschakeld staan, zal de laadpaal communiceren met je auto, maar levert hij nul kilowattuur stroom. Heb je de auto wél direct nodig omdat je 's avonds nog weg moet? Dan kun je in de app van je laadaanbieder of leasemaatschappij met één druk op de knop de functie uitschakelen om direct op maximaal vermogen te laden.

Landelijke aanpak

Er zijn al wat testen en regionale projecten geweest op dit gebied, maar nooit een national plan. Nu wel. Om het netbewust thuisladen kracht bij te zetten is er Netbeheer Nederland. Zij werken op dit moment samen met twintig grote energieleveranciers, leasemaatschappijen en laadpaalbedrijven. Een greep uit de namen die meedoen zijn Eneco, Vattenfall, Ayvens en ANWB.

Netbeheer Nederland heeft de ambitie om de komende tijd nog meer partijen aan te sluiten, zodat vrijwel iedereen met een eigen oprit straks met één vinkje in de app kan bijdragen aan het ontlasten van ons volle stroomnet. Dat zijn op dit moment zo’n 900.000 thuislaadpunten. Als al die laadpalen niet op het piekmoment ook om stroom vragen voor de EV’s maar dat ‘s nachts doen kunnen we best wat ruimte maken op het stroomnet.

Nu is de vraag: gaan de EV-rijders hier aan meewerken? Als zij een dynamisch energiecontract hebben, is er een financiële reden om het te doen. Wie voor of na de stroompiek laadt, betaalt minder voor zijn verbruikte energie met een dynamisch contract. Daarnaast is er natuurlijk de reden dat je wat goeds doet voor Nederland en je wijk, maar is dat genoeg om telkens aan te geven of je wel of niet netbewust wilt laden? Zou jij bijvoorbeeld netbewust thuisladen als het zo simpel was?

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