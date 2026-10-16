Nederlandse gemeente zet sloopsubsidie door terwijl niemand er iets mee doet

Eén miljoen euro aan subsidie lag er te wachten op inwoners van de gemeente Utrecht die hun oude dieselauto lieten slopen, zij het maximaal 3.000 euro per auto. Kennelijk was het aanbod niet aanlokkelijk genoeg. Toch wordt de regeling met een jaar verlengd.

Uit een evaluatie na ruim een jaar blijkt dat er magertjes gebruik wordt gemaakt van de gemeentelijke sloopsubsidie. Er zouden dit jaar nog maar 53 aanvragen zijn gedaan in de hele gemeente. Daarvan zijn er 33 goedgekeurd of worden nog gecheckt. Daarmee zou er voor ruim een ton aan subsidies zijn aangevraagd terwijl een miljoen dus het doel was.

Verlenging in 2027

Met een nieuwe insteek wordt het aanbod verlengd tot aan het einde van 2027. Om de regeling alsnog onder de aandacht te brengen, krijgen alle Utrechtse eigenaren van een dieselauto met emissieklasse 0 tot en met 4 (de auto’s die je mag inleveren voor de sloopsubsidie) krijgen binnenkort een herinneringsbrief op de mat.

Hoeveel subsidie kun je nu krijgen?

Voorheen konden alleen mensen met een U-pas gebruikmaken van de regeling. Vanaf nu mogen ook andere inwoners van de gemeente meedoen. De bedragen zijn vanaf nu:

€ 1.000 voor een personenauto op diesel met emissieklasse 4.

€ 500 voor een personenauto op diesel met emissieklasse 0, 1, 2 of 3

€ 2.000 extra als je een U-pashouder bent

De subsidiepot is wederom 1 miljoen euro en is geopend tot eind 2027, óf totdat het beschikbare subsidiegeld alsnog op raakt. Ik vrees dat dat moment er niet komt.

Waarom het ook deze keer gaat mislukken

Het is een leuk begin, maar ik denk niet dat het project gaat slagen. Voor een nog prima rijdende Euro 4-diesel met een verse APK is 1.000 euro op de particuliere occasionmarkt of bij export naar het buitenland lachwekkend weinig. Alleen voor wagens die technisch op hun laatste benen lopen of kampen met torenhoge reparatiekosten, biedt de gemeentelijke slooppremie een interessante uitweg. Ja, je mag er de milieuzone niet mee in, maar als je daar toch amper met de auto komt, verandert er niet veel.

Bovendien zinspeelt de gemeente alweer op vervolgstappen. Het college van B&W bereidt een nieuw voorstel voor over een mogelijke uitbreiding van de Utrechtse milieuzone. Wie zijn oude diesel nu aanhoudt en buiten de huidige zone parkeert, kan op termijn dus alsnog klem komen te zitten.

Foto: Audi 80 Diesel in Utrecht gespot door jeje2003

Bron: Gemeente Utrecht

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover