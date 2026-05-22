Nederlandse klant moet Porsche teruggeven aan de dealer én €27k betalen

Een gloednieuwe Porsche 911 leasen is een duur verhaal. Iets te duur voor een Nederlandse klant, zo lijkt het. De dealer moest namelijk de rechter inschakelen om de eigenaar te laten betalen.

Onze vrienden van Quote schrijven over een rechtszaak tussen een Porsche-dealer en een ondernemer. De beste man had een Porsche 992 Carrera S geleaset in 2021 voor 48 maanden en in maart 2025 nog eens met een jaar verlengd.

Mocht je benieuwd zijn wat dat nu kost, het leasen van een gloednieuwe 911: hou je vast. Met een looptijd van 48 maanden betaalde de klant € 1.652 per maand. En na afloop moet je de auto dus gewoon weer inleveren. Dan kun je de auto beter gewoon kopen, zou je denken.

Naar de rechter

Enfin, het probleem was dat de klant op een gegeven moment niet meer over de brug kwam met betalingen. De dealer stuurde meerdere aanmaningen naar zijn adres, en de leaseovereenkomst werd in november ontbonden. Intussen had de klant nog steeds de Porsche op zijn oprit staan, dus moest de rechter eraan te pas komen.

Dit lijkt een duidelijk gevalletje wanbetaling, maar de klant had naar eigen zeggen een aantal aanmaningen niet gekregen. Daar had de rechter echter geen boodschap aan. De klant moet € 15.782 aftikken voor de niet-betaalde maanden, € 7.891 voor de resterende termijnen, € 1.011 aan incassokosten en € 2.352 aan proceskosten. De totale schade? € 27.036,81. En als hij nog steeds niet over de brug komt, wordt er nog eens € 1.000 per dag bij opgeteld. Zo werd een dure leasedeal nóg duurder.

