Nederlandse Koenigsegg gaat nu alweer in de verkoop

In 2024 verscheen er tot grote vreugde van de spotters een heuse Koenigsegg op Nederlands kenteken. Dit was op dat moment de enige. Maar helaas: deze auto gaat nu alweer in de verkoop. En we vrezen dat de nieuwe eigenaar geen Nederlander zal zijn.

De eigenaar heeft wel een goede reden om deze auto weg te doen: hij heeft namelijk nog een Koenigsegg Jesko in een identieke kleurstelling. Het verschil is dat de één een Jesko Absolut is (met focus op topsnelheid) en de ander een Jesko Attack (met focus op het circuit). Maar alsnog voelde het een beetje raar dat iemand zoveel geld uitgaf aan twee auto’s die bijna identiek zijn. Wellicht was het gewoon een investering. In ieder geval gaat één van de Koenigseggs nu de garage verlaten.

Optie van € 325k

Het gaat om de Koenigsegg Jesko Attack, die je kunt herkennen aan de grote spoiler. Deze auto is voorzien van de Environmental Power Upgrade, een optie die € 325.800 heeft gekost. Dit betekent dat de V8 ook E85 lust. Als je dat spul tankt heb je maar liefst 1.600 pk, in plaats van de standaard 1.280 pk. Dat begint ergens op te lijken. De auto is verder fraai uitgevoerd in de kleur Pearl Green, met witte accenten.

Prijs?

De eigenaar heeft twee jaar geleden € 3.524.707 neergeteld voor deze Jesko. De hamvraag is: wat moet deze auto als occasion kosten? Dat weten we helaas niet. De auto wordt verkocht via het Duitse Esser Automotive (de enige Koenigsegg-dealer in de wijde omtrek), maar zij vermelden geen prijs. We hebben zo’n vermoeden dat de eigenaar weinig gaat afschrijven op deze auto.

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