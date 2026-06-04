Duurste auto van Nederland wordt op jacht van 75 miljoen getakeld

Bij de Formule 1 wordt constant gekeken naar nieuwe circuits om op te racen, of wordt er afscheid genomen van oude circuits. Vaak is dat een kwestie van geld en/of de kosten-batenanalyse, denk aan Zandvoort. De goudkoorts rondom Verstappen neemt af en ineens wordt het lastig om dit evenement goed te praten. Een circuit dat we niet snel gaan kwijtraken is Monaco: of je de races op deze historische baan nou leuk vindt of niet. Er kleeft een prestige aan Monaco. Hetgeen bewezen wordt door een samenkomst van geld, geld en nog eens geld.

Je kent het vast nog wel, die keer dat Kimi Räikkönen uitviel tijdens de GP van Monaco in 2006 en gewoon direct naar zijn jacht ging om af te koelen. Veel F1-coureurs hebben (on)roerend goed in het kleine landje, maar ook vele fans hebben geld als water en zien graag de auto's voorbij razen terwijl zij hard lopen te feesten op hun extreem dure schepen of penthouses.

Duurste auto van Nederland op jacht te zien

Dan moet het decor natuurlijk ook wel een beetje kloppen. Vandaar dat het grootste feestje van dit jaar, in ieder geval qua geld, plaatsvindt op een jacht genaamd de Stella Maris. De organisator van het feestje genaamd Tom Claeren zorgt ervoor dat de Stella Maris het ideale decor wordt voor het feestje. Je denkt dan wellicht dat je genoeg hebt aan een jacht dat 75 miljoen euro kost. Toch is er ruimte voor meer.

Op Instagram wordt namelijk het proces getoond van hoe drie bijzondere items op de Stella Maris worden getakeld. Een sculptuur van een F1-auto en een daadwerkelijke F1-auto, die van Audi om precies te zijn. Dat zal wel een showauto of prototype zijn, want anders gaat Nico Hülkenberg of Gabriel Bortoleto zich vervelen dit weekend. Om het af te maken wordt er een bijzondere auto op het dek gezet, toevallig (of juist niet) de duurste auto van Nederland.

Het betreft de Koenigsegg Jesko Absolut. Een bekende verschijning voor autospotters, want deze is vrijwel identiek samengesteld aan de Koenigsegg Jesko Attack Plus die al een tijdje terug op geel werd gezet, door dezelfde persoon uiteraard. De Absolut is de langere versie die bedoeld is voor topsnelheid. Met een prijskaart in Nederland van ruim 3.500.000 euro is er in ieder geval genoeg geld voor betaald.

Het feestje bijwonen? Dan moet je wel snel zijn, want dit weekend gaat de GP van Monaco natuurlijk van start. Voor zover bekend kost één avond feesten al ruim 2.500 euro, dus het hele weekend ultiem feesten op de Stella Maris in het bijzijn van de Koenigsegg zal wel een flink bedrag kosten. Doe het dus niet vanwege de Koenigsegg, die als je goed oplet ook op andere evenementen te zien is.