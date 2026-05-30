Tweedehands EV kopen? ‘Doe het niet nu!’

De brandstofprijzen swingen de pan uit door de aanhoudende geopolitieke spanningen. Hierdoor gunnen Nederlanders ineens wel een blik op tweedehands EV. In maart en april 2026 klom het aantal verkochte EV-occasions in Nederland naar ruim 27.600 stuks — meer dan een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. Maar wie denkt nu slim toe te slaan, komt bedrogen uit, volgens wat experts.

EW Magazine ging op zoek naar wat knappe koppen die wat konden zeggen over het kopen van een tweedehands EV. Het tijdschrift komt uit bij Jan Jaap Koops. Hij is marktexpert bij dataplatform Indicata. Knoops legt uit waarom je beter even niet een tweedehandse EV kunt kopen.

‘’De vraag is de afgelopen maanden enorm gestegen, waardoor het aanbod inmiddels snel opdroogt. Hierdoor verdwijnt ook een deel van het financiële voordeel dat consumenten door de stijgende benzineprijzen denken te behalen. Eigenlijk moet je nooit iets kopen wanneer de vraag ineens veel harder stijgt dan het aanbod’’, aldus Knoops.

Het aanbod krimpt

Nederlandse dealers zien hun EV-voorraad snel krimpen. Knoops: ‘’De zogeheten MDS-score – de verhouding tussen verkochte auto’s en beschikbare voorraad – laat zien dat de voorraad inderdaad snel afneemt. Waar dealers eerder gemiddeld drie EV’s op voorraad hadden per verkocht exemplaar, is dat inmiddels nog ongeveer 1,8.’’Dealers moeten vreselijk hun best doen om überhaupt nog een elektrische occasion in te kopen en berekenen die hogere inkoopprijzen direct door aan de consument.

Dat de Nederlandse EV-voorraad zo snel slinkt, heeft een oorzaak: de export. Jarenlang vertrokken, veelal deels gesubsidieerde, EV’s naar het buitenland nadat de leaseperiode voorbij was. Er was simpelweg hier geen markt voor. Daarom is maar een kwart van de occasions van vijf jaar of jonger een EV.

Wacht tot december met het kopen van je EV!

Het EW komt zelf ook nog met een advies: heb geduld tot het einde van dit jaar. De autodealers hebben dan waarschijnlijk hun EV-voorraad weer op orde en mogelijk is de ruzie in het Midden-Oosten dan wat gaan liggen. De EV-hype is dan wellicht voorbij en er ligt een plan voor 2027 voor de wegenbelasting op EV’s.

Je kunt het ook omdraaien denk ik: als je nu iets meer investeert in een tweedehands EV heb je nog zeven maanden de tijd om het verschil in aankoopprijs tussen nu en december 2026 terug te verdienen door elektrisch te rijden, op te laden via je zonnepanelen en ga zo maar door. Wat zou/ga jij doen?

