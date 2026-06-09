Nederlandse onderzoekers luiden noodklok: stop NU met EV-laden rond etenstijd!

Het is een van de grootste uitdagingen van de Nederlandse infrastructuur van dit moment: het stroomnet. Voor het eerst hebben de onderzoekers ook echt de exacte impact van deze netcongestie op het laden van EV’s becijferd. En die cijfers zijn niet mals.

Het gloednieuwe onderzoeksrapport Outlook Mobiliteit 2026 van ElaadNL en de Nationale Agenda Laadinfrastructuur ( NAL ) trekt vandaag aan de bel: we moeten massaal stoppen met het opladen van onze elektrische auto's tijdens de beruchte avondpiek. Wanneer we tussen 16.00 uur en 21.00 uur massaal onze auto's aan de lader hangen, ontstaat er een gigantische stroompiek.

Naast alle ovens en televisies die overuren draaien, zorgt de laadpaal voor de grootste energiehonger. Eén publieke laadpaal die op vol vermogen staat te loeien, trekt evenveel stroom als drie tot vier gemiddelde huishoudens bij elkaar, concluderen de onderzoekers. Vermenigvuldig dat met de honderdduizenden EV's op de Nederlandse wegen en je snapt waar het mis gaat.

De oplossing: laden als je slaapt

Volgens de onderzoekers van ElaadNL kunnen we het probleem makkelijk verhelpen. De belasting op het stroomnet kan aanzienlijk dalen als we op werkdagen buiten de piekuren (dus ná 21.00 uur of juist overdag als de zon schijnt) gaan laden.

Als EV-rijder merk je hier in de praktijk helemaal niets van. Uit het onderzoek blijkt dat veruit de meeste auto's veel langer aan een laadpaal gekoppeld staan dan strikt noodzakelijk is om de accu vol te krijgen. Of je auto nu om 19.00 uur al vol zit of pas om 03.00 uur 's nachts, maakt voor jouw ochtendrit naar kantoor helemaal niets uit.

Vanaf het najaar wordt het 'keiharde noodzaak'

Netbeheerders zoals Enexis, Stedin en Alliander zitten niet stil en zijn al begonnen met proeven rondom 'netbewust’ of ‘slim’ laden. Bij duizenden publieke laadpalen wordt de laadsnelheid tussen 16.00 en 21.00 uur momenteel al automatisch softwarematig geknepen.

Nu is het nog een oefening, maar de netbeheerders waarschuwen alvast: richting het najaar en de winter wordt dit keiharde noodzaak om het stroomnet veilig en betrouwbaar te houden. Bovendien zorgt dit 'slimme laden' ervoor dat we bestaande laadpleinen veel intensiever kunnen gaan gebruiken. Door de bezettingsgraad te verhogen en slim te schuiven met stroom, kunnen er extra laadpunten worden bijgeplaatst zónder dat er extra capaciteit op het stroomnet hoeft te worden aangevraagd.

Wat kun je zelf doen?

Je kunt dus een handje helpen door pas na het avondeten je EV aan de lader te hangen, maar ook voor luie EV-rijders is er een mogelijkheid. Duik vanavond eens in de instellingen van je auto of je laad-app. Vrijwel elke moderne EV heeft een ingebouwde timer waarmee je kunt instellen dat het laden pas om 21.00 of 22.00 uur mag beginnen. Beter voor het net, en als je een dynamisch energiecontract hebt, vaak ook nog eens een héél stuk beter voor je eigen portemonnee zonder dat je er in de ochtend iets van merkt. Nog een tip: koop een auto op benzine of diesel!

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