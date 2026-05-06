Nederlanders maken one-off van de Audi TT

Een Nederlandse club heeft zich vastgebeten in de iconische Audi TT Roadster en daar een one-off restomod van gemaakt.

Het project komt uit de koker van Autoforma, dat samen met ontwerper Niels van Roij een bestaande Audi TT Roadster volledig heeft heruitgevonden. Eigenlijk is op alle vlakken van dit model de puntjes op i gezet, waarbij er niet gerommeld is met het iconische ontwerp van de eerste generatie TT.

Ode aan een designicoon

De TT heeft dan ook weinig nodig. De originele Audi TT sloeg in als een designbom. Strakke lijnen, geometrische vormen en Bauhaus-invloeden maakten het model tot een stijlicoon. Bijna dertig jaar later staat het ontwerp nog als een huis.

Op het eerste gezicht lijkt het misschien gewoon een strakker getrokken TT. Ik denk eerlijk gezegd dat een leek het verschil niet ziet. Er zijn wel degelijk opvallende wijzigingen.De bumpers zijn opnieuw ontworpen, met plattere luchtinlaten en een bredere, meer technische uitstraling. Daarnaast zijn er kleine details, zoals de torx-schroeven in de carrosserie.

Ook nieuw zijn de subtiele luchtinlaten in de dorpels en aangepaste spiegels die direct op het glas gemonteerd zijn. De uitlaten aan de achterkant zijn verwerkt in een nieuw ontworpen diffuser.

De achterzijde is dusdanig gladgetrokken dat er geen spoiler en antenna meer zit. Geen idee wat dit doet voor de stabiliteit op hoge snelheid, maar daar zullen ze vast over nagedacht hebben.

Het traditionele cabriodak is tevens verdwenen. De stoffen kap heeft plaatsgemaakt voor een vaste cover.

De Audi TT staat lager op zijn poten, heeft een bredere spoorbreedte en rolt op speciaal ontworpen wielen. Ziet er lekker strak uit, nietwaar.



De eigenaar

Dit specifieke exemplaar is gebouwd in opdracht van Jos Baijens, die niet geheel toevallig ook een van de eerste TT-eigenaren was eind jaren ‘90. Zijn betrokkenheid ging verder dan alleen een handtekening onder de opdracht. Hij dacht actief mee over het ontwerp van de Audi. Dit is het resultaat. Een verbetering of toch liever het origineel?