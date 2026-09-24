Nederlandse overheid creëert groot probleem voor EV-rijders

Je hebt tegenwoordig naast de snelweg niet alleen de gele burgergigant, maar ook de gele laadgigant. Of snellaadbedrijf Fastned ook in de toekomst veelvuldig te zien is langs de Nederlandse wegen, hangt af van de Nederlandse overheid.

Het heeft te maken met de huurcontracten voor de verzorgingsplaatsen langs de snelweg waar de groepjes snellaadpalen staan. Voorheen werden de huurcontracten voor deze plekken naast de snelwegen vrijwel automatisch verlengd. Nu worden bijna 300 laadlocaties - net als bij pompstations - om de zoveel jaar geveild. Klinkt eerlijk, maar volgens Fastned heeft het nieuwe beleid nog wat ‘losse eindjes’ die voor grote problemen kunnen zorgen.

Nieuwe eigenaar? Slopen maar!

Fastned-oprichter Michiel Langezaal vertelt erover aan De Telegraaf . Het grootste pijnpunt volgens hem zit in wat er gebeurt als een partij de veiling verliest. Mocht Fastned op een specifieke locatie overboden worden, dan mag de opvolger niet simpelweg de bestaande stekkers overnemen.

Wettelijk is vastgelegd dat de verliezende partij de complete locatie in de oude staat moet herstellen. In de praktijk betekent dit dat Fastned al zijn snelladers, transformatorhuisjes, bekabeling en overkappingen uit de grond moet trekken en afvoeren. De nieuwe winnaar moet vervolgens vanaf nul beginnen en alles weer opnieuw aanleggen. Dat kost niet alleen een hoop geld, maar is ook nog eens slecht voor het milieu.

“Zo ontstaan laadlocaties waar jarenlang geen stroom is of waar een nieuwkomer alles opnieuw moet opbouwen en inrichten. De grote vraag is hoe de overheid dat op gaat lossen. Anders kijk je tegen enorme kapitaalvernietiging aan’’, legt Langezaal uit. Ook noemt de Fastned-oprichter het gevaar van netcongestie: “Gaan ze bij de veiling van de kavels simpelweg envelopjes opentrekken en dan vergeten dat er geen stroom is?’’

Vreemd voor dit kabinet

Voor een overheid die de mond vol heeft van verduurzaming, de energietransitie en een vlot verloop van de EV-adoptie, levert deze situatie een gênant resultaat op. Terwijl automobilisten massaal worden aangemoedigd om de overstap naar elektrisch rijden te maken, dreigen de snellaadplekken naast de snelwegen straks te veranderen in afbraak- en opbouwlocaties in plaats van plekken om vlug je EV vol te gooien.

Daarnaast kun je je afvragen of snellaadbedrijven als Fastned nog wel heil zien in het meebieden op de locaties. Als je weet dat je over een paar jaar weer overboden kan worden en je al je spullen weer moet weghalen, hoeveel zin heeft het dan nog? En zo kunnen meer laadbedrijven erover denken. Wat houden we dan over aan snellaadplekken langs de snelweg voor de Nederlandse EV-rijder?