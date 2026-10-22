Op deze manier gaat de Nederlandse overheid tanken nog duurder maken

Het idee is prachtig. Je gooit wat biobrandstof bij Euro95 en laat benzineauto’s minder CO2 uitstoten. Iedereen blij, toch? Helaas zit het in de realiteit net wat anders in elkaar.

Het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft vorige week zijn toekomstvisie over de brandstoffenproductie in Nederland gedeeld. Hieruit blijkt dat de Nederlandse raffinaderijen hun brandstof stapsgewijs steeds meer moeten mengen met e-fuel (synthetische brandstof). En dat ga je merken op je bankrekening.

Hoe maakt de overheid tanken duurder?

De overheid gebruikt de brandstoftransitieverplichting (BTV). Dit is een verzameling maatregelen om voer-, vaar-, en vliegtuigen op fossiele brandstof schoner te maken. Het is dus voor het klimaat, maar de overheid weet ook dat het er de brandstofprijs mee opdrijft. Een onderdeel van de BTV is de brandstofleveranciers verplichten om stapsgewijs steeds meer hernieuwbare brandstoffen door de reguliere benzine en diesel te mengen. Omdat de productie van deze duurzame stoffen een veelvoud kost van ruwe aardolie, berekenen de oliemaatschappijen die hoge productiekosten rechtstreeks aan jou door aan de pomp. Dat is dus een manier waarop de prijzen stijgen naast de Europese ETS .

Vanaf wanneer ga je dit merken?

De BTV is al ingegaan, maar zit nu nog in een beginstadium. Leveranciers moesten zich bijvoorbeeld voor 1 maart van dit jaar aanmelden in een register. Er is nog geen moment waarop men verplicht moet gaan bijmengen. Zodra het zover is, kan dat wel meteen effect hebben.

Het ministerie verwacht “geen substantieel verschil’’ in de betaalbaarheid van brandstof in de toekomst. Lees je verder, dan zie je dit: “Dat neemt niet weg dat hogere bijmengverplichtingen tijdens de transitie kunnen leiden tot prijsstijgingen van olieproducten en chemiegrondstoffen. Op korte termijn is de verhandelbaarheid van nieuwe productvarianten echter beperkt, waardoor prijsfluctuaties in theorie substantieel kunnen zijn, tenzij deze schommelingen worden gedempt door overheidsinterventies.’’

Of in gewone mensentaal: de benzineprijs kan erdoor omhoog gaan. Als dat gebeurt, gebeurt dat vrij snel omdat er in het begin weinig in gehandeld wordt. Als de overheid daar iets tegen wil doen, kan het zelf ingrijpen [door de belasting/accijns omlaag te brengen red.].

Bron: Tweede Kamer

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