Nederlandse overheid veilt de populairste Lambo van dit moment

Het was vloeken in de kerk: een SUV van Lamborghini. Toch heeft de Urus zich bewezen als ultieme voetballer/influencerauto en vliegen ze nog steeds als warme broodjes over de toonbank. Wereldwijd is de Urus goed voor ruim 60 procent van de totale jaarlijkse verkopen van Lamborghini.

De cashcow van het Italiaanse supercarmerk vindt zijn weg nu ook naar de Nederlandse overheid. Onze staat heeft een Lamborghini Urus in beslag genomen en gaat de auto deze week veilen via Domeinen Roerende Zaken.

Vleugje mysterie

Zoals we gewend zijn van de auto’s die door de overheid zijn overgenomen, moeten we het doen met de spaarzame informatie die bekend is. De SUV staat niet in Nederland geregistreerd. Hij zou eerst Duitse platen hebben, maar die ontbreken nu ook. Kopers bieden dus voor een deel op goed geluk. Eén positief punt: de motor start wel gewoon bevestigt Domeinen RZ.













Wat we wel weten: de Urus stamt uit 2021 en heeft volgens de kilometerteller nog maar 43.091 kilometer gelopen. Behoorlijk weinig in vijf jaar, maar als we kijken naar de gebruikssporen in en rondom de Urus willen we het best geloven. De stoelen zien er nog piekfijn uit en Domeinen RZ heeft geen grote deuken of krassen bespeurd. Daar komt bij dat de spec goed te verdragen is. De zwarte koetskleur is wellicht wat saai, maar samen met de gele remklauwen en het grotendeels rode interieur klopt het wel weer.











De veiling

Wie durft kan tot woensdag 29 juli om 20:30 uur bieden op de Lamborghini Urus van Domeinen. Het huidige hoogste bod staat op 10.231 euro. Let op: als je hem koopt, moet je hem nog importeren en registreren. Je moet daarvoor eerst een verklaring geen bezwaar aanvragen in Duitsland en vervolgens nog wat belasting aftikken. Ga jij bieden?

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover