Nederlandse overheid veilt deze dikke 911 GT3 RS Weissach!

Er komt bij bijna iedere veiling van Domeinen Roerende Zaken wel iets interessants voorbij. Een luxe SUV van een gecancelde Nederlander , een Aston Martin met heerlijke V12 of iets zoals vandaag: een Porsche 911 (992) GT3 RS mét Weissach-pakket!

Het in beslag genomen voertuig dat nu onder de hamer gaat, zette de autowereld op zijn kop. Het is een racey-Porsche met gigantische achtervleugel die toch nog door de TÜV-keuring komt en kentekenplaten krijgt. Liefhebbers kennen zijn specificaties inmiddels van buiten: een 4,0-liter zescilinder met 525 pk en een toerenbereik van 9.000 tpm. De topsnelheid is 296 km/u en het sprintje naar de 100 is in 3,2 seconden gepiept.













De Porsche die bij Domeinen RZ wordt geveild, werd in april 2024 gebouwd. Er is in twee jaar tijd volgens de kilometerteller maar 6.146 kilometer mee gereden. Als dit klopt is de 911 dus nog praktisch nieuw. Dankzij het Weissach-pakket zit de 911 boordevol carbon details, zoals de spiegelkappen en de bovenste flap van de achtervleugel. Alles bij elkaar maakt dit de GT3 RS 15 kilootjes lichter. Vanbinnen ontkom je niet aan het racekarakter van deze 911. Je zit op kuipstoeltjes met natuurlijk het Weissach-logo in de kopsteunen en snoert jezelf vast met zespuntsgordels. Achter de twee stoelen is een rolkooi bevestigd.

Problemen?

Omdat het een auto bij Domeinen RZ is, weet je dat er vaak wel wat aan scheelt. Zo heeft deze 911 GT3 RS geen kenteken en staat ie niet geregistreerd. Dit moet je dus zelf regelen en betalen wanneer je het hoogste bod uitbrengt. Tevens heeft de auto zelf ook wat mankementen. Volgens de bandenspanningsmeter zijn de voorbanden slap. Daarnaast is de voorruit gebarsten, gaat de achterklep niet open en kom je gebruikssporen rondom tegen. Dit klinkt niet als een 911 waar nog maar 6.000 kilometer mee is gereden. Maar toch: het blijft een 992 GT3 RS met Weissach-pakket die zeer gewild is. En dan koos de eerste eigenaar ook nog voor een soort Iron Man-thema qua kleurstelling.











Zie je de 911 wel zitten? Op vrijdag 1 mei is er tussen 15:00 en 16:00 uur een kijkmoment in Soesterberg. Een week later mag de gelukkige winnaar de 911 er ophalen. Bieden kan tot 6 mei om 20:30 uur via Domeinen RZ . Het huidige hoogste bod gaat richting de 100.000 euro, maar daar komt nog flink wat bovenop. De nieuwprijs van een 911 GT3 RS is nu minimaal 364.800 euro zonder opties, waaronder het Weissach-pakket van 38.963 euro.

Wil je de boxermotor nog even horen? Iemand van Domeinen revt hem hieronder nog even voor je richting de 4.000 tpm.