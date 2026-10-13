LOL: Chinees EV-merk rijdt door Nederland met illegale auto

BYD wil met luxemerk Denza en de bijna 1.600 pk sterke Denza Z de gevestigde Europese orde aanvallen, maar in Nederland loopt het debuut van de cabrio niet lekker.

Agenten van de verkeerspolitie Noord-Holland kwamen een rijdend prototype van de Denza Z op het spoor toen deze stond op te laden bij een Fastned-laadstation. Bij de controle bleek de opvallende testauto te zijn voorzien van een ongeldig kenteken. De politie twijfelde niet en nam de platen direct in beslag. Omdat de auto zonder geldige kentekenplaten de openbare weg niet meer op mag, bleef het prototype gestrand achter bij de lader.

Voor de testrijders werd het een behoorlijk gênante stop. Ze kregen een proces-verbaal en de auto mocht geen meter verder rijden. De EV moest dus door het Chinese automerk worden opgehaald met een oprijwagen. Op Instagram is de politie duidelijk: “Een kentekenplaat maakt een voertuig niet automatisch legaal op de Nederlandse weg. De regels gelden voor iedereen.”

De Denza Z

Autoblog-collega Perry zat al achter het stuur van de Denza Z. De vierzits elektro-GT (beschikbaar als coupé en cabriolet) is op papier een absoluut monster: drie elektromotoren zorgen voor een bizar vermogen van 1.600 pk. Om iets met die power te kunnen, is de Denza uitgerust met BYD’s geavanceerde DiSus-ondersteltechnologie, steer-by-wire en Xuanji A3-chips voor verregaande autonomie.

De Chinezen zullen voor hun volgende testronde in Nederland in elk geval hun papierwerk beter op orde moeten hebben – anders schrijven de agenten van de verkeerspolitie sneller een prent dan dat de Denza Z van 0 naar 100 km/h accelereert.

Foto: Verkeerspolitie Noord-Holland

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